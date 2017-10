Piatti se queda sin jugar por la amenaza de su historial médico

valencia. Ha jugado en todos los partidos pero no todos los minutos. Y hoy tendrá que ver el encuentro por la televisión. Pablo Piatti fue, junto con Joao Pereira, el único descarte esta vez por decisión técnica. El motivo de que el zurdo -que lleva dos goles anotados- no esté en San Sebastián esta tarde no sólo es la acumulación de minutos, sobre todo el historial médico que tiene.

Suena extraño pero así es. En pocas palabras, Piatti no juega hoy por miedo a que pueda lesionarse. Teóricamente no tenía ninguna molestia física pero cierto es que ha sido el único futbolista que ha salido cada jornada como titular y que nunca ha acabado los partidos. Ha sido sustituido en todos (a los 55', 73', 81', 84' y 48').

Fue Nuno el que trató en primer término de arrojar algo de luz a esta decisión técnica, poco habitual. «No está al cien por cien. El último partido ya teníamos previsto hacer la rotación. No está al cien por cien y no va a viajar. Podríamos arriesgar, pero hemos decidido de forma conjunta que es mejor que no esté. Pablo, desde el primer día, ha sido un ejemplo de trabajo, de disponibilidad. Se ha ganado lo que está viviendo, es un elemento muy importante».

Como no quedó del todo claro, se intentó conseguir por parte del entrenador una explicación más clara. Fue en el momento en el que Nuno abandonaba la sala de prensa. Éste se giró y no tuvo el menor inconveniente en volverse a sentar ante el micrófono para hablar ante todos los medios y evitar cualquier equívoco. «Del año pasado, Piatti tiene un historial de roturas en los isquios. Este año ha empezado trabajando muy fuerte de una manera fantástica. Jugó dos partidos y estaba cansado. Basado en sus sensaciones, en el historial y que tenemos más opciones en el equipo, hemos decidido de una manera conjunta no arriesgar».

Nuno ha aterrizado esta temporada al Valencia pero el cuerpo médico ya maneja la información de la campaña pasada. Echando un vistazo a la trayectoria de Piatti en la 2013-14, la verdad es que el argentino inició el curso lesionado: recto anterior pierna izquierda. No fue hasta el noveno partido (en Krasnodar) cuando pudo entrar. En la jornada 13 volvió a padecer una contractura (Valencia-Valladolid), que se repetiría dos jornadas más tarde. En la jornada 30 sufrió una rotura fibrilar en el recto (6 partidos de baja) y cerró su periplo con problemas en el tobillo.