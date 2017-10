«No veo ningún problema en que se elogie al equipo, se lo han ganado los jugadores»

A veces hay entrenadores que sorprenden por rechazar las evidencias y otros que la asumen con toda la naturalidad del mundo. Nuno ha demostrado en los tres meses que lleva en Valencia que pertenece al segundo grupo, al de aquellos que se toman con calma las cosas y que dan importancia a las cosas que verdaderamente las tienen.

Por ejemplo, se podría dar el caso de que un entrenador del Valencia prefiriera poner a su gente en guardia y evitar el error señalando que no tiene importancia ponerse arriba en estos momentos, rechazando públicamente cualquier intento de elogio. No es el caso de Nuno. El portugués insistió durante la rueda de prensa que ofreció ayer en reforzar, si cabe, el buen estado de forma de sus jugadores haciéndoles partícipe de lo que se palpa en la calle.

Sin olvidar que cuando llega la hora de trabajar hay que ponerse a ello, Nuno habló de lo que está pasando hoy en día en Valencia. «Nos debemos sentir todos -orgullosos-, equipo, jugadores, club y afición. Euforia en la afición, sí; nosotros concentración y trabajo. Tenemos la obligación de seguir trabajando cada día más».

«Estar arriba es muy importante, significa que las cosas se están haciendo bien»

En el vestuario se ha hablado de lo que está viviendo la afición. «Es algo que está ahí. Nos debe hacer sentir orgullosos, porque la liga es muy competitiva. Estar arriba es muy importante, significa que las cosas se están haciendo bien. No hace falta que lo diga yo. Los jugadores sienten eso. Ellos saben que tienen que llegar a Anoeta y competir».

«No veo ningún problema que se elogie al equipo. Es reconocimiento al trabajo, al esfuerzo que demuestran en cada partido. La gente reconoce eso. El jugador del Valencia da todo lo que tiene, no se guarda nada. Tengo la suerte de tener jugadores muy concentrados, muy identificados con su obligación. La alegría del entrenamiento no baja la intensidad, nos hace disfrutar más y seguir creciendo. Ellos son los primeros que reconocen los márgenes de mejora grande que tienen», explicaba el preparador blanquinegro.

Los equipos del Norte

Del rival y del escenario quiso apuntar algunas pinceladas. «Es un estadio muy difícil, en una ciudad con tradición. Los equipos del Norte, en los momentos más difíciles, es cuando se unen más y se hacen más fuertes. Debemos intentar hacer nuestra idea de juego, no vamos más allá. Tenemos decidido el modelo y la idea de juego nunca va a cambiar, entre quien entre».

Se le volvió a preguntar al entrenador sobre el parón que ha sufrido la venta del club. Él, amigo de Peter Lim, sigue en sus trece, poniendo en valor el camino recorrido. «Lo llevo diciendo desde el primer día, que tenía claro que el Valencia y Peter Lim juntos seremos más fuertes. No es porque las cosas están saliendo bien ahora. Tengo la seguridad absoluta de que el proceso de venta se va a concretar. Quien lo lleva me demuestra eso. Lo demás, no hay necesidad. Yo sí sé que quien está llevando el tema tiene muchas ganas de venir».