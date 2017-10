Kempes pasará por el quirófano al sufrir problemas de corazón

valencia. El corazón blanquinegro se encogió al mismo tiempo que el de Mario Alberto Kempes. El valencianismo recibió ayer con preocupación el revés personal que ha sufrido el mito argentino. Y es que el exjugador sorprendió ayer el mundo del fútbol anunciando que debía pasar por el quirófano debido a unos sorprendentes problemas cardiacos.

Kempes será sometido a una cirugía de corazón el martes en Estados Unidos. El Matador descubrió la afección de manera casual. «Me tenía que operar de la cadera y venía postergando la operación. Hasta que me decidí a hacerlo. Cuando me estaban haciendo los chequeos previos me encontraron muy tapadas las arterias, sobre todo del lado derecho», desveló en declaraciones a la radio Cadena 3.

El legendario exfutbolista, el héroe de la selección argentina que ganó el Mundial en 1978, vistió la elástica blanquinegra entre 1976 y 1984. Considerado el mejor jugador de la historia del Valencia, ostenta actualmente el puesto de embajador internacional del club. A sus 60 años, atraviesa un lance.

«Van a hacerme tres by-pass porque mis arterias están tapadas en un ochenta por ciento. Los médicos se asombran porque no entienden cómo he podido vivir así», añadió Kempes, quien se quedó desconcertado con la revelación clínica: «Es más: los médicos creen que en algún momento me tuvo que haber dado un infarto. Pero yo no sé qué es eso. Nunca sentí nada».

Kempes trabaja como comentarista de la cadena televisiva ESPN. Ayer el valencianismo se volcó con una figura que marcó época. Con él sobre el campo, el conjunto de Mestalla vivió una dulce etapa, conquistando la Copa del Rey en 1979, la Recopa de Europa en 1980 y la Supercopa de Europa en el mismo año. A nivel individual, se alzó con el trofeo Pichichi en las Ligas 1976- 77 y 1977-78 marcando 24 y 28 goles respectivamente.

Sólo le quedó una espinita clavada: no levantar una Liga. En cualquier caso, Mestalla le venera. Sus zancadas y su disparos encabezan las páginas de oro del Valencia. De ahí que Amadeo Salvo, actual presidente de la entidad blanquinegra, se movilizara para que un exjugador ilustre como él desempeñara las labores de representación del club por todo el mundo.

Hace justo un año, Amadeo Salvo anunciaba el acuerdo por el que Kempes se convertía en embajador internacional del Valencia. Precisamente, el 27 de septiembre de 2013 se producía su puesta de largo en Mestalla.

La última vez que pisó Mestalla fue el 20 de marzo, con motivo del partido contra Ludogorets. Estaba previsto que al día siguiente se estrenara a escala internacional acudiendo al sorteo de cuartos de Europa League, en Suiza. Sin embargo, no pudo asistir por un problema en los enlaces con los aviones.

Nuno Espirito Santo, quien ha tardado muy poco tiempo en convertirse en la cabeza visible del nuevo proyecto deportivo, protagonizó ayer una muestra más de implicación valencianista. No necesitó que nadie le invitara a comentar el contratiempo en la salud de una leyenda blanquinegro como Mario Alberto Kempes. El portugués, por iniciativa propia y tras responder a una pregunta completamente ajena a este tema, lanzó un afectuoso mensaje de ánimo al exfutbolista argentino.

«Desde el club queremos desearle a Mario Kempes que todo vaya bien en su operación. Es una figura histórica del Valencia. Desde aquí le damos nuestro apoyo para que todo vaya bien», afirmó el nuevo técnico blanquinegro después del entrenamiento de ayer.

Kempes, quien en las próximas horas será operado del corazón en Estados Unidos, se alza como una figura reconocido a nivel internacional. Y Mestalla le idolatra.

«La gran imagen de Kempes es el Mundial -en referencia a la Copa del Mundo de Argentina de 1978-. Sé la historia del Valencia y lo que ha representado. Es una persona muy importante para nosotros. Yo que llegué ahora, veo fotos suyas por todos los lados por los que camino», recordó Nuno.

El luso ha llegado a la entidad en una etapa rompedora con motivo de la entrada en escena de Peter Lim. Sin embargo, Nuno destacó la relevancia de honrar a la historia: «Alguien que se ha ganado el respeto, merece nuestro apoyo en un momento complicado. Que salga todo bien y que siga mucho tiempo con nosotros. Es muy importante que el valencianismo tenga sus leyendas y que estén vivas».