Alcácer, el francotirador

En agosto de 2011, España sub-19 jugó la final del Europeo ante la República Checa. Arriba, como delantero, jugaba un futbolista llamado Morata, de la cantera del Real Madrid, que era jaleado como el sucesor de Juanito, Butragueño y Raúl, o de todos a la vez si era de menester. Los comentaristas de la cadena pública española fiaron el éxito en aquel Europeo a la perla de la cantera madridista. Jugara bien o mal, sólo Morata daba sentido a aquel campeonato.

Vídeo. La pólvora del Valencia: Alcácer, Rodrigo y Negredo

En el minuto 52 de la gran final, los checos se adelantaron con gol de Krejci. El seleccionador sub-19, Ginés Meléndez, rebuscó en el banquillo algo con lo que poder resolver esa cuenta atrás en la que se convirtieron los últimos cuarenta minutos del tiempo reglamentario. Dos minutos después del gol de los checos, ingresó en el terreno de juego Paco Alcácer, a la sombra mediática de Morata, con el reto de solucionar lo que el delantero mimado no había sabido hacer. Lejos de los focos, ante las dudas de los comentaristas, aquel chico de la cantera del Valencia, sin ser sobresaliente en nada pero con notable en todo, se echó el equipo a la espalda para darle el título a España. El lateral Aurtenetxe empató a cinco minutos del final. En la prórroga, el checo Lacha, otra solución de urgencia llegada desde la reserva, puso otra vez en ventaja a los suyos.

Hasta que Paco Alcácer, de Torrent, sentenció con dos goles en la recta final del partido sin tener que acudir a la lotería del punto de penalti. El partido lo ganó el del Valencia. Las alabanzas continuaron para Álvaro Morata, el niño mimado de Valdebebas aliñado con la preceptiva campaña mediática. Hoy, el de Torrent, ya es una figura en la Liga BBVA. Morata, en cambio, se ha buscado los cuartos en la Juventus, donde se recupera de una lesión, después de que Florentino Pérez haga lo que más le gusta: tirar de chequera.

El de Torrent no marcó en Sevilla, el único partido que no ha ganado el Valencia

Siempre a contracorriente

A Paco Alcácer (Torrent, 30 de agosto de 1993) siempre le ha tocado nadar a contracorriente. El '9' que lleva a la espalda no le ha salido gratis. Nadie se lo ha regalado. Ser de la casa, más que un plus es un hándicap. Los clubes, encandilados por jugadores mediáticos a la vez que mercenarios, se ven engatusados por agentes de renombre que cambian cada año de deportivo según el nivel de sus operaciones en forma de traspaso. Los presidentes prefieren la vida social de los intermediarios antes de abrir las puertas de la cantera para olisquear si hay algo aprovechable. Es el caso de Paco Alcácer, que en un año ha pasado de estar empaquetado a falta del lazo a ser el ídolo de Mestalla. Que cambie la vida es cuestión de meses.

Sin contar la jornada de este fin de semana, el delantero centro del Valencia es el atacante más efectivo de toda la Primera División. Sólo por detrás de Alberto Bueno, el delantero del Rayo Vallecano. Paco Alcácer, según los datos estadísticos que recoge la página oficial de la Liga de Fútbol Profesional, ha disparado entre los tres palos en siete ocasiones. De estas, cuatro han sido gol. Sólo ha dejado de marcar en uno de los partidos de esta temporada. En concreto, en la jornada inaugural en el Sánchez Pizjuán.

Alcácer marcó el primero ante el Málaga. Repitió frente al Espanyol para cerrar la cuenta. Lideró la victoria ante el Getafe, marcándole un gol a lo Marco Van Basten a su paisano Vicente Guaita. Y cabeceó a la red un centro de Feghouli en la goleada ante el Córdoba. La efectividad del delantero centro titular del Valencia es de un 57%. Hoy la puede mejorar ante la Real Sociedad.

El año pasado, cuando el Valencia estaba en plena revolución de invierno con la salida y entrada a manta de jugadores, Alcácer estaba a la espera de ofertas. El Valencia lo hubiera vendido. Como mínimo, cedido. Era el tercer hombre de arriba. Viniera quien viniera. En corrillos, lejos de los focos públicos, ilustrados de traje y corbata apuntaban sin rubor que Paco Alcácer nunca en la vida podía ser el ariete titular del equipo de Mestalla. Se equivocaron. Como tantas otras veces. Con Djukic estuvo por detrás de Helder Postiga y Pabón. El serbio lo sacó frente al Kuban Krasnodar. Donde no quería jugar nadie. Donde lo fácil era esconderse tras la sonrojante derrota ante el Swansea en Mestalla por 0-3. A los leones, que es donde se crece el valenciano.

El primer gol oficial

El 4 de octubre del año pasado, Alcácer marcó su primer gol en partido oficial. Un tanto de listo ante la empanada de la defensa y del portero ruso, candidatos a los zapping de las televisiones de medio mundo. En Kuban empezó a reescribir su historia. La eficacia silenciosa. La rebelión de los desahuciados con Alcácer y Piatti a la cabeza. No sirvió para mucho. La grada era su habitat natural. Fuera de las convocatorias.

El delantero llegó la campaña pasada a Mestalla en el furgón de cola. Metido con calzador en la primera plantilla porque no había más. Con malas referencias desde Getafe, donde Luis García no terminó de darle la confianza que necesitaba. El depresivo aspecto del Coliseum Alfonso Pérez no era el mejor escenario para recuperar la moral.

Más de uno, agoreros prematuros, ya apuntaban en su libreta la historia de otro talento perdido. Un chico en el que el horizonte del éxito le llegó tan rápido que se quedaría a medio camino por el estrés de las expectativas. Alcácer, desde el silencio, ha callado todas las bocas.

El 1 de febrero del año pasado, ante el Barcelona en el Camp Nou, cambió toda su historia. No le ayudó nadie. Es más, intentaron hundirlo para decir luego que no aprovechó sus oportunidades. Con el mercado de invierno recién cerrado, Juan Antonio Pizzi alineó a un once sin pretensiones. Con segundas filas en un equipo en el que las presuntas estrellas, Pabón y Postiga entre ellos, se marcharon con el objetivo de aprovechar su última oportunidad para ir al Mundial.

La dirección deportiva fichó a un brasileño desconocido como Vinícius Araujo -sin duda el gran fiasco de Rufete- y se logró la cesión del chileno Eduardo Vargas, un aguerrido delantero que cumplió sin excesos. Nada pudo ya con Alcácer. Los goles le blindaron en el puesto. El héroe de la remontada ante el Basilea. La pieza perdida en la heroicidad ante el Sevilla. Beto lo dejó fuera de la eliminatoria.

Asistente

Hoy sólo el rayista Alberto Bueno es más efectivo que él. El exjugador del Real Valladolid ha metido cuatro de los cinco tiros que ha encarado entre los tres palos. Incontestable. Detrás de él, Paco Alcácer, que además suma dos asistencias letales a Piatti ante el Málaga y a André Gomes frente al Getafe.

Cristiano Ronaldo está por detrás, pese a ser el jugador de la Liga que más busca la portería. El portugués ha chutado 27 veces en los cuatro partidos que ha jugado. De estas, 10 no han ido entre los tres palos. Ha marcado nueve goles, de los que cuatro fueron en el partido ante el Deportivo. Su efectividad no llega al 53%.

De los cinco goleadores en la tabla tras las primeras jornadas de la Liga, el sevillista Bacca atesora una efectividad del 44%, la misma que Bale. Ambos han metido cuatro goles. Del quinteto goleador, el que menos chuta es el delantero del Valencia: 12 veces. El plus de Alcácer es que sólo cinco de esos disparos no ha encontrado portería. Su mirilla es la más ajustada de la Primera División. Pero el portero también cuenta. Alberto Bueno, pese a meter cuatro de los cinco disparos que ha ido a portería, ha tirado fuera un total de diez oportunidades de gol.

Ni siquiera Messi supera los números de Paco Alcácer en el primer mes del actual campeonato de Liga. Es cierto que este año el Barcelona se reparte más los goles tras la irrupción de dos canteranos como Munir y Sandro. También es verdad que el argentino es menos avaricioso que en otras temporadas, donde a los fichajes de renombre no le dejaba ni las migajas. Messi ahora no se ve amenazado por el éxito de ningún compañero... hasta que aparezca Luis Suárez una vez cumpla su sanción. Messi es otro de los jugadores que más chuta de toda la Liga. Ya suma 18 disparos, de los que siete han ido a puerta.

A pesar de sus resultados, Alcácer sigue remando a contracorriente. Negredo y Rodrigo han llegado. Pero tendrán muy difícil bajarle del tren mientras siga a toda máquina. Alcácer, el francotirador.