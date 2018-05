Pacientes y médicos contra el plan de Montón que impide elegir especialista y hospital Pacientes en el vestíbulo del Hospital de Manies, ayer. / Damián Torres La prohibición de la conselleria de derivar a Manises enfermos para operar de corazón genera malestar entre profesionales y usuarios LAURA GARCÉS Valencia Viernes, 18 mayo 2018, 20:58

La decisión de la Conselleria de Sanidad de prohibir remitir al Hospital de Manises pacientes para ser operados de corazón ha desatado la reacción en contra de médicos y pacientes que han visto en ello un freno a la libertad de elección de los ciudadanos a la hora de escoger dónde quieren recibir atención primaria y especializada, reconocida en el decreto 74/2015 de 15 de mayo. Al criterio de los profesionales y de asociaciones de pacientes y consumidores se suma el de gestores sanitarios apuntando en la misma dirección.

Como informó LAS PROVINCIAS, el hospital recibió indicaciones del departamento que dirige Carmen Montón de que salvo casos urgentes no pueden aceptar pacientes para la mencionada especialidad quirúrgica que lleguen por vía de derivación de otros departamentos o por libre elección de los pacientes. Ante la noticia que afecta a Manises, expertos en gestión sanitaria consultados por LAS PROVINCIAS recordaron ayer la vigencia del mencionado decreto poniendo el acento en que la norma contempla la posibilidad de derivación y libre elección entre todos los departamentos de salud, entre los que se encuentra el de Manises, que es público de gestión privada bajo el modelo de concesión. A partir de esta consideración recalcaron que los ciudadanos «tienen el justo derecho a ir a un hospital u otro» y puntualizaron que para que esta situación pudiera cambiar se tendría que modificar el decreto vigente.

Desde las asociaciones que defienden derechos de los usuarios de servicios también ofrecieron ayer sus valoraciones. Vicente Inglada, presidente de la Unión de Consumidores, puso el acento en que «el ciudadano es libre para elegir y el decreto le reconoce el derecho». Se refería a la norma que regula la libre elección en atención primaria y especializada. El presidente de la Unión de Consumidores, entidad que forma parte del Consejo de Salud de la Comunitat, insistió en que «siempre que pueda elegir, el paciente tiene que poder hacerlo».

A las palabras de Inglada se añadieron las de Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), quien tras recordar que se ha «peleado durante muchos años para que el paciente pudiera elegir adonde ir», defendió la libertad de elección. En su análisis se refirió a las iniciativas de la conselleria destacando que las «políticas del actual Consell son de ir poco a poco llevándolo todo al ámbito de lo público». A juicio de Móner, «los políticos tienen que llevar a cabo sus políticas», pero «si hay un catálogo de médicos y centros a los que poder acceder, eso es lo que buscamos en el siglo XXI».

Las críticas llegaron también desde la asociación El Defensor del Paciente. Su presidenta, Carmen Flores, recalcó que «lo más importante es la libre elección». De ahí que si un ciudadano «quiere ir a un hospital tiene que poder. Creo que ni el gobierno valenciano ni la Conselleria de Sanidad pueden arrebatarle ese derecho». Flores fue contundente afirmando que «es un golpe dictatorial porque es un derecho establecido en la Comunitat Valenciana y a golpe de autoridad no se pueden hacer las cosas». Junto a estas consideraciones, el Colegio de Médicos de Valencia también se pronunció en defensa de la libre elección apuntando que seguir adelante con la no derivación puede conducir a «vulnerar el derecho del ciudadano a la libre elección».

La conselleria mantiene ahora, ocho años después de que se practiquen operaciones, que el hecho de que no se vayan a hacer derivaciones para intervenir de corazón responde a que el centro sanitario «no tiene autorización» para estas operaciones. El departamento autonómico ya se refirió el miércoles a esta cuestión asegurando que si no disponían de ese requisito no es posible autorizar las derivaciones. Ayer insistieron en que «jamás el hospital ha pedido la autorización en cirugía cardiaca». Frente a esta respuesta de la conselleria, fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS explicaron el martes que Sanidad autorizó el servicio y falta el trámite formal de solicitud a la dirección de inspección sanitaria.

La decisión de Sanidad ha llegado justo después de cerrar el proceso de reversión del Hospital de Alzira -mismo modelo de gestión que el centro sanitario de Manises-, cuando está reciente el anuncio de la Generalitat Valenciana de iniciar la reversión del Hospital de Dénia antes del verano y unos meses después de los cambios en el modelo de remisión de pacientes al IVO.