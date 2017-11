Oltra no se replantea la entrada de las empresas en el concierto de las residencias La consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. / EFE La patronal del sector anunció que estudia llevar ante el juez el nuevo modelo previsto por la Conselleria de Igualdad LAURA GARCÉS Valencia Lunes, 27 noviembre 2017, 01:23

El Consell no incluye en sus objetivos replantearse la inclusión de las empresas en el concierto social de plazas para las residencias y no reservarlo sólo a las entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, lo confirmó ayer afirmando que no se replantean esa opción en tanto que consideran que «el concierto social es una figura extraordinaria que encaja muy bien en las entidades sin ánimo de lucro».

Estas declaraciones llegaron después de que, como informó LAS PROVINCIAS, los responsables de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunciaran que estudian llevar ante el juez el concierto del Consell que las excluye.

La patronal de este sector fundamenta su posición en que la directiva europea en la que se basó la ley de servicios valenciana «no permite reservar solamente el concierto de plazas a entidades sin ánimo de lucro» como preveía la normativa autonómica de la que han quedado excluidas las empresas. Denunciaron que la Generalitat sólo abre el nuevo modelo a las entidades sin ánimo de lucro e «ignora» la Ley de Contratos.

El primer Encuentro de Acogimiento reúne en el Bioparc a más de 300 familias de acogida

La consellera puntualizó quien el «objetivo de las empresas es ganar dinero, y es normal y legítimo» y por ese motivo «esas figuras se regulan a través a través de la ley de contratos del Estado». A partir de este planteamiento «pensamos que la parte lucrativa privada tiene que ir por la ley de contratos y se tiene que hacer por adjudicación pública».

En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro refiriendo la actividad de las oenegés, así como las de las asociaciones que, según señaló muchas veces las llevan las familias de las personas con diversidad funcional o afectadas por alguna enfermedad «y por tanto no quieren ganar dinero, quieren prestar un servicio y para ellas está pensado el concierto». Tras apuntar estas cuestiones recalcó que no se lo van a «replantear». En todo caso «las empresas privadas tienen la ley de contratos y la contratación pública».

La consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell recordó que es la vía que se ha escogido tanto en Sanidad como en Políticas Inclusivas desde la consideración de que «cada cosa debe estar en su espacio y el lucrativo está en la ley de contratos y el no lucrativo, el de los que no quieren ganar dinero, estarán a través del concierto».

Familias de acogida

Mónica Oltra ofreció estas declaraciones durante su visita ayer al Bioparc, donde se celebró el 'I Encuentro sobre Acogimiento Familiar'. Allí se congregaron los niños tutelados y sus familias de acogida. A lo largo del fin de semana han sido 311 las familias de acogida, tanto las educadoras como las extensas.

La vicepresidenta del Consell explicó que con actividades como las del fin de semana, el departamento autonómico pretende ofrecer un reconocimiento social por la «inestimable labor que desarrollan como recurso primordial en el sistema de protección». Hizo hincapié en que el acogimiento «debe ser el único recurso cuando se hace necesaria la separación de su núcleo familiar».

La Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 3.817 menores con medidas de protección, de los que 2.653 están en acogimiento familiar. De ellos, 2.009 en familia extensa y 644 en educadora, mientras que 1.164 están en acogimiento residencial, según la información facilitada por la Generalitat en un comunicado. El encuentro se desarrolló en dos jornadas, la primera el pasado sábado con la participación de 669 personas integrantes de 137 familias procedentes de Alicante y Castellón. A esta cita se sumó la de ayer, que permitió la visita al Bioparc a 729 personas de 174 familias de la provincia de Valencia, junto a la directora general de la Infancia y la Adolescencia, Rosa Molero.