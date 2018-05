Uno de los mejores restaurantes de verduras del mundo se encuentra en Valencia Ricard Camarena cocinando en su restaurante. / Ricard Camarena Restaurant Ricard Camarena se cuela en la lista de los restaurantes con mejor gastronomía vegetal, logrando el puesto número once NEREA GIL Valencia Martes, 8 mayo 2018, 20:06

El certamen 'We're Smart Think Vegetables! Think Fruit!', de We're Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes que ha celebrado su gala de presentación en Bazel (Bélgica), ha presentado un ranking de los cien mejores restaurantes de verduras del mundo.

Entre los tres establecimientos españoles, se encuentra uno ubicado en Valencia, el perteneciente a Ricard Camarena, en el puesto número once-el año pasado ya se encontraba dentro del top 25-, con su restaurante situado en la Avenida de Burjassot. Según la valoración adquirida, ccuenta con las berenjenas más sabrosas y con distintas combinaciones de sabores que reflejan mucha creatividad.

Por otro lado, en la posición 23 se encuentra El Invernadero, de Rodrigo de La Calle, de gran nivel culinario que, según este certamen, emplea todo lo que la naturaleza le ofrece para lograr el refinamiento y el equilibrio que le caracterizan.

Por último, en la cima del ranking está Xavier Pellicer, con su antiguo restaurante Celeri, ubicado en Barcelona. Debido a su posición, la opinión reflejada en el certamen es de las mejores: sabores puros y refinados, una buena preparación, sazonado correctamente y muy sabroso.