Found Valencia, la inmobiliaria especializada en el mercado internacional

Valencia es una de las ciudades más atractivas para los compradores internacionales de vivienda. Cada vez son más los extranjeros que eligen la zona para establecerse con su familia, por lo que son un público muy interesante para los vendedores de viviendas de nivel medio-alto. Para poner en contacto a ambos perfiles Conor Wilde creó en 2010 Found Valencia Property, una inmobiliaria 100% internacional que trabaja en la ciudad de Valencia y su zona de influencia: Puçol, Godella, Santa Apolonia, L'Eliana, Torre en Conill o Los Monasterios. Cuentan con pisos, áticos dúplex, chalets, masías y apartamentos en la playa. Con un método de trabajo en el que prima la confianza de cara a ambas partes, Found Valencia no exige exclusividad al vendedor y acompaña al comprador durante todo el proceso de cambio de ciudad, ofreciéndole una cartera de servicios personalizados que le ayudan a establecerse con su familia en su nuevo hogar.

¿Cómo trabaja Found Valencia?

La base de nuestro modelo es traer inversores internacionales a Valencia. Nuestro proyecto, por tanto, no cumple con el paradigma clásico de empresa del sector inmobiliario. No tenemos propiedades en venta en el escaparate, no somos una inmobiliaria al uso. Damos un trato personal al cliente, al que le ofrecemos una serie de servicios que nos diferencian del resto de empresas de la competencia. Cuando una familia se muda a un país nuevo comienzan a surgir cuestiones importantes como la búsqueda de un buen colegio para los niños, de servicios de salud, seguros, asesoramiento legal, compra de un vehículo… Lo básico para que una familia pueda empezar a vivir con tranquilidad. Son servicios que ponemos a entera disposición del cliente para que cuando llegue sepa que tiene toda su vida ya montada. Apoyamos mucho a los clientes internacionales que vienen a establecerse en Valencia.

¿Qué perfil tienen esos posibles inversores?

El nivel de inversores y clientes es muy distinto, así que el tipo de cliente con el que trabajamos es muy variado. Publicamos información sobre nuestros servicios en 50 países, con miles de visitas al mes en nuestras plataformas digitales. Además, tenemos presencia en otros portales y en ferias internacionales. Hemos aparecido en varias ocasiones en canales de televisión de América del Norte y Reino Unido, con un público objetivo por impacto de entre dos y tres millones de personas. Todo ello, ofreciendo Valencia como destino seguro, limpio, tranquilo y con buen clima.

¿Cómo se produce el contacto con el posible comprador?

Normalmente el inversor viaja a Valencia pero le ofrecemos toda la información que necesite a través de internet para que tenga total confianza. Usamos la tecnología para que esa relación sea más fluida y directa, aunque para ello tengamos que estar, por ejemplo, hasta las tres de la mañana hablando por Skype con una persona que está en la otra punta del mundo. Lo hacemos encantados. Internet es la base, pero no es el único pilar del servicio, ya que hay que demostrar que lo que se está presentando 'on line' es así de bueno. Para ello, por ejemplo, no permitimos subir fotos con gran angular que deformen cualquier aspecto de la vivienda en venta, los datos de los inmuebles están siempre disponibles y enviamos toda la información de colegios y servicios que necesiten las familias para tengan todo a su alcance. Publicar en algún portal fuera de España no es trabajar el mercado internacional. En Found Valencia somos 100% internacionales, conocemos la realidad del mercado e intentamos aportar al comprador toda la información que necesita. La tecnología nos permite tener contacto con el cliente, pero insistimos en hablar con ellos cara a cara, contarles lo que hacemos y explicarles, por ejemplo, las normativas y cuestiones legales que tiene que tener en cuenta para comprar o hacerse una casa. Muchos de ellos aprovechan fines de semana o festivos en sus países de origen para venir a conocer la ciudad y alrededores, así que les acompañamos sea el día que sea para que así puedan verlo todo durante sus vacaciones.

¿Qué beneficios tiene para el vendedor vender en el mercado internacional?

Tenemos claro que el cliente vendedor es también nuestro cliente. En las captaciones hemos visto la realidad de la crisis. Por lo general, la persona que quiere vender debe saber que diariamente traemos compradores y que todos esos servicios que tenemos para esos posibles clientes internacionales ayudan a que se queden con Found Valencia y puedan comprar su vivienda. Se trata de un propietario de nivel medio alto, que quiere vender una vivienda unifamiliar en alguna urbanización de los alrededores de Valencia o bien que tiene un ático o apartamento de alto nivel en la ciudad. Trabajamos en Valencia capital y desde Los Monasterios y Puçol, Sagunto, bajando hasta la zona de La Ribera o Xàtiva.

Oficina de Found Valencia, sita en la calle Grabador Esteve, 26 de Valencia. / LP

¿Por qué ofrecer una casa en el mercado internacional?

Antes de nada, el vendedor debe asegurarse de que su casa llega al mercado internacional, no solo a un par de portales. Como es normal, quien pone una vivienda a la venta lo que quiere son resultados. Lo único que le pedimos nosotros es que la casa esté a precio de mercado y se presente de la mejor forma posible para que sea atractiva. De esta forma, tienen acceso a clientes de 50 países, posibles compradores nuevos todos los días que son atendidos por una plantilla profesional que habla ocho idiomas y a los que ofrecemos una serie de servicios adicionales que les hace elegirnos para ahorrarse en complicaciones.

¿Encuentran alguna reticencia desde el punto de vista del vendedor?

El principal miedo que tienen es no saber la seriedad que tiene el posible comprador, pero nosotros hacemos un estudio previo para llevar a cada vivienda a un perfil idóneo. Esto nos permite agilizar los tiempos y favorecer que los tratos se cierren en un periodo medio de tres a seis semanas, siempre que no haya hipoteca de por medio. Además, también asesoramos al vendedor con abogados, arquitectos y técnicos.

de que el servicio de Found Valencia es bueno para él?

Muy sencillo: el interés de los clientes es real. Los servicios que aportamos en Found Valencia, además, ayudan a que el comprador elija una empresa como ésta que le hace la vida más fácil. El vendedor no se tiene que preocupar de nada, nosotros hacemos las fotos profesionales, publicamos internacionalmente, no exigimos nunca exclusividad y no cobramos ni un céntimo hasta que ha cobrado el 100% de la vivienda.