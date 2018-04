Las meriendas pascueras son una tradición valenciana de la que apenas queda el recuerdo que perdura en la memoria de los más mayores. El pintor Enrique Senís Oliver invitó hace unos días a un grupo de amigos en su casa. Entre los invitados, las hermanas Laura y Blanca Fitera, Vicente Aguilar y Toña Játiva, la presidenta del Ateneo Carmen de Rosa y María Rosa Fenollar, Pepe Ballester Olmos con su mujer Maribel Molins, el general Juan Montenegro Álvarez de Tejera y Lucía Zaragozá, Teresa Argüello, Marisa Domingo, Ricardo Falcó y su mujer Michele Ann, Alfredo Granell y su mujer Isabel y el notario Ramón Almazán, entre otros. También estuvo Mayrén Beneyto. En Xàbia, Pilar Carbonell y Amina Basáñez montaron estos días su tradicional mercadillo en el Parador. Por allí pasaron Carmen Alcayde con su marido Eduardo Primo, Amparo Lacomba, la modelo valenciana Marta Ortiz, Coté Soler Crespo y su hija Natalia Segrelles, Isabel Crespo, Rocío Robles, Taita Marín, María Moncho, Arline Francis, la ceramista Mar Alcón, Carmen Ceballos, Almudena Amorós, Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana y su mujer Maite, Nieves Aparicio, Javi Serra, Ricardo de la Cueva, Rocío y Mar Casanova y las hermanas Carmen y Paloma de Miguel. El joyero Antonio Romero también se fue allí para presentar su quinta exposición en el Parador. Estuvieron amigos y clientes como Tahita Esteve y Nico, el matrimonio Vila-Pascual con sus hijas Cristina y Esperanza, la familia Martínez Soriano, Carmen Pocoví, el doctor Paredes y su mujer María José, Paqui Espert y Fernando, Juan Catalá y Fina, el artista Vicente Colom, los empresarios Vicente Aguilar y su mujer Toña Játiva, Eloy Durá y Mamen Rivas y Vicente Lacomba con su mujer Amparo. En Xàbia estuvo estos días Juan Echanove con su mujer Cuchita Lluch. El actor celebró su cincuenta y siete cumpleaños probando el nuevo menú de Quique Dacosta en su restaurante de Dénia. Por su parte, Laura Fitera quería celebrar este año un cumpleaños íntimo, con la familia. Finalmente, Laura abrió su casa de par de par como hace cada vez que organiza una fiesta. Laura estuvo acompañada por su familia. Su hermana Blanca y sus hijas Cayetana Agreda y Gadea Fitera, su yerno Jorge Blanquer y su nieto Carlos, que es su ojito derecho. Y sus amigas Mayrén Beneyto, Maite Montagud, Carmen de Rosa, Mercedes Fillol, Pilar Millán, Amelia Guich, Loli Marco, Toña Játiva y Vicente Aguilar, Mercedes Hermosilla y May Pérez, entre otras. No faltó el pintor Enrique Senís con David Philips ni Pepe Ballester Olmos con Maribel Molins. LAURA FITERA celebra el cumpleaños con sus amigas.

