El PP critica que Turismo no dé fondos para luchar contra los apartamentos ilegales Fernando Pastor considera que la Agencia no aporta soluciones a los problemas reales del sector en la Comunitat EFE VALENCIA. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:37

El portavoz de Turismo del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha denunciado que las cuentas del Consell para 2018 «no contemplan ninguna partida presupuestaria para luchar contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos y el intrusismo en el sector».

«La inexistencia de recursos por parte del Consell para la lucha contra uno de los principales problemas que afectan al sector turístico, la oferta ilegal o no reglada de alojamiento, pone de manifiesto que el secretario de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, no da solución a los problemas reales del sector en la Comunitat», señaló Pastor.

Para Pastor, «Colomer tiene muchos frentes abiertos, entre ellos la tasa turística o la oferta ilegal de alojamiento, pero, a la hora de la verdad, se olvida de los mismos y es incapaz de reflejar en las cuentas anuales una partida presupuestaria que sirva para poner solución a dichos problemas».

En este sentido, calificó de «despropósito» la actitud del máximo responsable de turismo en la Comunitat Valenciana. Según Pastor, «no tiene ninguna explicación que Colomer sitúe la oferta ilegal en el centro de la diana, ya que según el secretario autonómico problemas como la turismofobia o la falta de rentabilidad del sector tienen su origen en el alojamiento ilegal y, sin embargo, no destine ni un euro para combatir dicha situación»

«El despropósito todavía es mayor si tenemos en cuenta que el propio Colomer ha defendido en numerosas ocasiones en el debate sobre la implantación de la tasa turística que si aflorase la oferta ilegal no sería necesario pensar en dicha tasa», indicó el diputado.

Pastor quiso remarcar que Colomer «habla mucho pero no da solución a los problemas reales del turismo en la Comunitat. Hace unas semanas anunciaba que el presupuesto para turismo en 2018 subiría de manera significativa, pero lo único significativo es que no pone ni un céntimo para financiar actuaciones contra el intrusismo y la oferta no reglada. Colomer no es creíble».

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular registrará en Les Corts dos enmiendas encaminadas a corregir este problema.