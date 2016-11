Así sirve el café el valenciano mejor barista de España

Hace nueve días, en el Espacio Fórum Café de Barcelona, el alicantino Javier Carrión se proclamó campeón nacional de baristas. Sus cafés fueron los mejores en un torneo en el que participaron los campeones regionales de todo el país. Allí tuvo que preparar, en 16 minutos, cuatro ‘espressos’, dos ‘cappuccinos’ decorados, y cuatro cócteles basados en el café, con y sin alcohol.

Javier, nacido y criado en Villena, regenta Thalys Coffee Shop junto a su familia, una cafetería en la que, desde que se conoció la noticia de que había ganado el premio, no ha parado de recibir clientes. “La pasión por el café me viene desde niño, ya que mis padres y abuelos se dedicaban al mundo de la hostelería, así que me viene por tradición familiar”, aseguró.

“La gente suele tomar café por el chute de cafeína, para recargar pilas y seguir trabajando; cada día la gente se va dando más cuenta de que el café es como el vino, puedes encontrar sensaciones en cada taza; los baristas intentamos trabajar con cafés de especialidad para ofrecer esas sensaciones”, señaló Carrión.

“Para ser el mejor, además de la técnica, necesitas trabajar con un buen café, que sensorialmente guste a los jueces, para obtener una muy buena puntuación”, indicó respecto al concurso. “En el cóctel sin alcohol queríamos potenciar los sabores de nuestro café, tenía notas dulces, savia de arce y chocolate; fundimos dos piedras de cacao con una infusión de flor de hibisco para obtener un cacao floral; lo metimos todo con los ‘espressos’ en la batidora para obtener una bebida cremosa y fría”, destacó.

“Lo más importante de todo para mí son los clientes, que son quienes valoran el día a día, y lo que me enorgullece es que los clientes se sientan satisfechos de poder decir que en Villena tenemos el mejor café”, concluyó Javier Carrión.