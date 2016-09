Alumnos del CEU de la rama sanitaria protestan por el retraso en la asignación de prácticas

Alumnos de titulaciones de la rama sanitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) se han concentrado este martes a las puertas de la Conselleria de Sanidad Universal en Valencia para reclamar la asignación de los puestos para realizar sus prácticas y expresar los "perjuicios, la incertidumbre y la ansiedad" que el retraso les está provocando.

Unos dos centenares de estudiantes --según los convocantes--, de carreras como Medicina y Enfermería y procedentes de diversos puntos de la Comunitat, han protestado portando carteles con lemas como 'Prácticas callejeras', 'Médicos en formación, no discriminación', 'Igualdad para una sanidad de calidad' o 'Vuestros prejuicios, nuestros perjuicios'.

Esos alumnos lamentan el conflicto generado por la decisión de la Generalitat Valenciana de que los estudiantes de la rama sanitaria de las universidades privadas no hagan prácticas en hospitales públicos, así como el retraso de la asignación de plazas a los alumnos que ya están matriculados pese "que hubo un compromiso público" de las consellerias de Educación y Sanidad de no perjudicarlos.

"Están perjudicando a los estudiantes, los días de este curso que no hemos hecho prácticas ya no los vamos a recuperar, ni la ansiedad, la incertidumbre que no deberíamos de pasar. Ellos hicieron un compromiso a finales de mayo y no tenían que haber planteado un problema así si no tenían la solución contemplada", ha manifestado la delegada de alumnos, Laura Martí Costela, en declaraciones a Europa Press.

Tras la protesta, una representación de los estudiantes ha sido recibida por el director general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad y otros miembros de este departamento, que han vuelto a asegurar --según explica la portavoz estudiantil-- que el compromiso es intentar listo el mapa de prácticas esta semana.

En cualquier caso, "los estudiantes hemos ido a la concentración porque queremos dejar claro públicamente el daño que nos están causando", ha aseverado Martí.