El empleo de la poda como combustible se premiará en la nueva gestión de la Devesa

Hasta el próximo día 12, las empresas que lo deseen pueden presentarse al concurso del mantenimiento y gestión de la Devesa de El Saler, por un periodo de dos años y que sale por un millón de euros en cada ejercicio. Pero lo que ya se sabe son las mejoras introducidas por el Ayuntamiento y que darán más puntos en el proceso.

El concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, indicó ayer que dentro de los criterios dependientes de un juicio de valor, se ha otorgado un máximo de cuatro puntos a las propuestas que incluyan un contrato o compromiso para aprovechar al menos mil toneladas de restos de la poda para su valoración energética, es decir, su empleo como combustible, o la alternativa de que sirvan para compostaje.

los datos Viveros. La adecuación del recinto , de sus invernaderos y red de riego, también forma parte de las mejoras del concurso. Divulgación. Uno de los aspectos que más se valora como mejora es la reedición de material divulgativo para los usuarios. Innovación. Hasta seis puntos más recibirán las empresas que ofrezcan medidas innovadoras y de escaso impacto en la Devesa.

El propósito, indicó el edil, es que este material no acabe como ahora en vertederos controlados, al menos no en su totalidad. La mejora es flexible y habla de la posibilidad de estar por debajo de ese peso al año, aunque no se dará entonces la misma puntuación máxima.

Dentro del mismo campo, se dará también 1,50 puntos a las empresas que incorporen una biotrituradora profesional para la transformación en la misma Devesa del ramaje de la poda. Esta máquina tiene un coste estimado de 22.210 euros.

La falta de poda es una de las críticas habituales en la gestión de El Saler, sobre todo en el entorno de las zonas residenciales. La asociación de vecinos la Devesa ha pedido que se amplíe el perímetro de seguridad alrededor de los apartamentos con un vaciado en el arbolado mucho más severo.

Por el contrario, los técnicos municipales abogan por afinar esta medida, en el sentido de no hacer una poda demasiado agresiva que perjudique el desarrollo del hábitat de El Saler. El empleo de los restos como combustible añade otro elemento para dar solución a las quejas vecinales y disminuir el riesgo de incendios, al afectar más al ramaje seco.

Otra de las mejoras propuestas, en este caso de un punto, será la realización de cuatro reportajes fotográficos aéreos al año. La idea es obtener imágenes que permitan estudiar la evolución de los distintos ecosistemas en el parque de la Albufera. Incluso se abre la posibilidad de detectar la ejecución de obras ilegales gracias a este método.

La Devesa tiene una superficie de 850 hectáreas, aunque el lago alcanza los 24 kilómetros cuadrados y los arrozales alcanzan los 223 kilómetros cuadrados. Contratas como la de prevención de plagas utilizan drones habitualmente para descubrir encharcamientos y zonas de riesgo para la cría de mosquitos.

La gestión de residuos será importante en el concurso, como lo demuestra que se darán otros dos puntos a las propuestas de trazabilidad de todo el proceso, desde que son recogidos en la Devesa hasta que acaban en una planta de tratamiento o un vertedero controlado.

Campillo señaló también la incorporación de dos coches eléctricos y uno más en el apartado de mejoras, como parte de la estrategia del respeto al medio ambiente en la Devesa. También se contratará un auxiliar más, además de realizar estimaciones de la huella de carbono para evitar el impacto en los trabajos habituales en El Saler.