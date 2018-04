La vuelta de las despedidas de soltero pone en pie de guerra Ciutat Vella y Ruzafa Participantes en una despedida de soltero en El Carmen en una imagen reciente. / Juan J. Monzó Vecinos critican la inacción de la policía y exigen que se eviten los problemas de ruido que generan las charangas sin permiso ÁLEX SERRANO Martes, 1 mayo 2018, 01:12

Con la resignación de quien sabe que la historia se repite año tras años, Ciutat Vella y Ruzafa, sobre todo, se preparan para una nueva temporada de despedidas de soltero. Este fin de semana ha sido un adelanto. No menos de tres grupos organizados recorrieron las calles de Ruzafa el pasado sábado. Los vecinos de las zonas más afectadas por este fenómeno piden al Consistorio más control de las mismas y desde el Ayuntamiento insisten en que las charangas no están permitidas en ningún caso.

La situación fue particularmente complicada en el barrio del sur de las grandes vías durante el sábado. Ya desde muy temprano ese mismo día, un grupo de mujeres recorrían las calles del barrio cantando y bailando. La futura esposa iba disfrazada de vaca y las amigas, con orejas y cola de vaca, según informa el presidente de la asociación vecinal Russafa Descansa, Josep Martínez. «Luego durante el día los que se quedaron en el barrio me dijeron que había otras dos, al menos, por las calles», cuenta Martínez, que relata que en otras ocasiones el enfrentamiento directo con estos grupo de personas «no ha salido bien». «Un vecino, cuya esposa es enfermera y se desveló tras un turno en el hospital por una charanga, bajó a recriminárselo y tuvo problemas», relató Martínez.

Este problema, sin embargo, tiene difícil solución. Desde la concejalía de Dominio Público explicaban ayer que no autorizan el uso de charangas en las despedidas de soltero ni en ningún otro caso en el que el solicitante del permiso sea un particular. «Algunos sí lo piden pero no lo damos, y los que no lo piden evidentemente no lo tienen», explican las mismas fuentes. En estos casos, aseguran, la Policía Local podría multar a los participantes en la charanga si el ruido supera los decibelios pertinentes.

En Ciutat Vella también tienen un serio problema con las despedidas de soltero. Así lo asegura el presidente de la Associació de Veïns Amics del Carme, Toni Casola, que reconoce que las charangas «son un problema». «Nos hemos quejado cientos de veces», dice. Con la llegada del buen tiempo y de la época de bodas (de mayo a julio, aproximadamente), este tipo de eventos que se organizan en la calle reúnen a decenas de personas en cada grupo. Son fiestas muy preparadas en las que nada se deja al azar. En algunos casos, como el pasado año, cientos de personas se unieron a una charanga en particular que celebraba una despedida de soltera en el barrio de El Carmen.

«El tema está denunciado a la Policía Local y al Ayuntamiento de Valencia pero no hay manera de que nos hagan caso», lamenta Cassola, consciente de las molestias que sobre todo las charangas que acompañan a las despedidas provocan en los vecinos del barrio. «La Policía Local necesita un mandato expreso y no lo han recibido», critica. «Suelen empezar a las 17 horas», después de comer, relata Cassola. Son grupos de chicos o chicas «seguidos por charangas» que recorren los locales de ocio del barrio o simplemente desfilan por la calles realizando pruebas que, normalmente, organizan los amigos del novio o de la novia. Los vecinos critican que hacen excesivo ruido.