Vecinos y usuarios exigen la apertura de las bibliotecas municipales por la tarde El Consistorio justifica que hay menos demanda al no haber exámenes de septiembre y añade que han reforzado el servicio con 27 auxiliares L. SORIANO Martes, 5 septiembre 2017, 00:05

valencia. Vecinos y usuarios de las bibliotecas municipales critican que estas instalaciones sigan cerradas por la tarde hasta octubre. Si bien durante agosto sólo 10 de las 31 bibliotecas han dado servicio en horario matinal, ahora la atención continúa de 8.45 a 14.45 horas.

Desde de la Federación de Vecinos de Valencia, su presidenta, María José Broseta, recuerda que «la gente ya ha vuelto de vacaciones y lo lógico es que se ampliará ya el servicio. Y los vecinos de la Malvarrosa siguen esperando una biblioteca para los residentes». En barrios como Nazaret, por ejemplo, el grupo de lectura que se reúne los lunes por la tarde tendrá que citarse en la asociación vecinal hasta que la biblioteca recupere el horario habitual.

Usuarios como Aitor Deza lamentan que en el Cabanyal no hubiera abierto este verano un espacio cultural en el barrio. Faustino López, indicó que «muchos jubilados no tenemos posibilidad de irnos de vacaciones y acudimos a la biblioteca. Es una pena que no haya más servicio».

Benjamín Velasco, presidente de la Asociación Valenciana de Estudiantes, explica que «no entendemos que la Cultura se vaya de vacaciones. No cuadra con el espíritu del gobierno de La Nau. Deberían de estar abiertas por las tardes porque hay gente que está opositando».

Desde el Consistorio justificaron ayer que las bibliotecas no abran en septiembre por la tarde por la baja demanda «y ya no hay exámenes en septiembre», indicaron. Añadieron que desde 2016 han reforzado las bibliotecas con 27 auxiliares para garantizar el servicio; han ampliado recintos con salas de actividades y tienen previsto abrir una nueva sala en Castellar-Oliveral este trimestre y la biblioteca de Viveros en 2018.