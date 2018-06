Vecinos de Ruzafa y Gran Vía exigen zona naranja para evitar el ocio nocturno masivo Una terraza junto a zona de aparcamiento en el barrio de Gran Vía. / carolina amor Residentes en el distrito alertan de que hay «muchas viviendas vacías» y de que el problema con el turismo «aún se puede agravar» ÁLEX SERRANO Sábado, 2 junio 2018, 00:33

valencia. En Ruzafa están en plena lluvia de ideas constante para controlar el ocio nocturno masivo que amenaza con convertir el barrio en un parque temático, como han lamentado varias asociaciones de vecinos. En este sentido, la última en poner su idea encima de la mesa es la Asociación de Vecinos Ruzafa-Gran Vía, presidida por Giovanni Donini. En realidad, la petición de zona naranja en Ruzafa no es nueva. De hecho, ya en 2013, y de nuevo en 2015 tras la remodelación de las calles del barrio, los residentes en la zona hicieron esta propuesta, que no fue atendida.

«La propuesta es una experiencia piloto de zona naranja en todo el barrio de Ruzafa y Gran Vía», explica Donini, que lamenta que en el barrio «no queden solares que adecentar». «Es un barrio totalmente consolidado que aún tiene mucha vivienda vacía. El tema se puede agravar todavía», critica Donini. Por ahora la zona naranja únicamente está en funcionamiento en el barrio de El Carmen, donde tiene distinto precio para los residentes que para los visitantes. Se ha conseguido así, aseguran los vecinos del barrio, controlar el acceso al ocio nocturno masivo que amenazaba con convertir el centro de la ciudad en una zona «turísticamente saturada», como la califican elocuentemente los miembros del colectivo Entrebarris.

El problema de la falta de aparcamiento ha llegado incluso a los presupuestos participativos de 2016. Ese año, la propuesta consiguió los apoyos suficientes pero fue rechazada por los siguientes motivos: «La implantación de lo solicitado no puede atenderse como proyecto de inversión, por lo que no puede considerarse viable. No obstante se da traslado al Servicio de Movilidad Sostenible para que la propuesta sea considerada en futuras implantaciones de zona de estacionamiento regulado». Nada se ha hecho desde entonces.

Movilidad Sostenible tiene el proyecto parado al menos desde finales del pasado 2016

La propuesta de 2016 señalaba que el barrio sufre «una falta de aparcamiento crónica». «No todos los vecinos de Ruzafa pueden desplazarse en transporte público para trabajar. Al mismo tiempo este barrio padece unos elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica resultantes de un mayor tráfico rodado, por la búsqueda de aparcamiento entre vecinos y visitantes», lamentaba la propuesta. «Se propone la implantación de una zona naranja en las plazas de aparcamiento público de Ruzafa. Esta zona se regulará mediante una tarjeta solo para vecinos autorizados, identificativa del barrio y matrícula del vehículo motorizado. Los aparcamientos libres disponibles se localizarán mediante una aplicación colaborativa de telefonía móvil de acceso exclusivo para residentes empadronados en Ruzafa», indicaba el texto, que también hablaba del «efecto disuasorio que la tarjeta naranja ejercería sobre el acceso indiscriminado al barrio de Ruzafa en vehículo privado, favoreciéndose la utilización del transporte público», según la propuesta.