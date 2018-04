Vecinos y motoristas temen nuevos accidentes con los cambios en la EMT La Federación de Asociaciones de Vecinos exige más información antes de modificar frecuencias semafóricas ÁLEX SERRANO Jueves, 26 abril 2018, 14:08

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia se ha mostrado hoy preocupada por si las nuevas frecuencias semafóricas para la EMT provocan nuevos accidentes. «No se pueden ir poniendo parches», ha dicho la presidenta de la entidad, María José Broseta. Su homóloga en la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial, María José Alonso, ha criticado la creación de nuevos carriles bus protegido con separadores, contra los que ya han cargado en varias ocasiones. «¿Alguien ha pensado en los servicios de emergencia? ¿Qué pasaría si tuvieran que recoger a alguien en la zona donde coinciden los segregadores? ¿Las camillas los pasarían en volandas?», se ha preguntado Alonso.

Broseta, por su parte, asegura que le habría gustado que fueran informados antes. La vocal de la federación en la Mesa de la Movilidad, Tania Cortés, confirma que la entidad no se ha reunido en los últimos meses. . «Creo que volvemos a lo mismo: el peatón y su seguridad son prioritarias. Los autobuses van después, pero las frecuencias no son óptimas. No sé cuántos estudios tendrán pero deberían tenerlos. La frecuencia semafórica ya se han cambiado pero hay que ver muchas zonas de la ciudad que están colapsadas. Hay que pensar en la gente del área metropolitana porque la ciudad es un caos ahora mismo», ha dicho Broseta.

Por su parte, Alonso insiste en que los carriles protegidos no son seguros. «Es una sinrazón… Debería haber más presencia policial para prevenir que otros usuarios irrumpan en estos carriles especiales para transporte público. De esa forma se previene y se advierte de que la segunda vez que se pille a alguien accediendo a estos carriles será duramente sancionado», aboga Alonso, que recuerda que la seguridad «debe ser universal». «Siempre van a lo fácil, a poner barreras al campo», ha asegurado.