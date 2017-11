Vecinos de la calle San Pedro denuncian la presencia de toxicómanos en un solar Los residentes critican que los edificios abandonados son usados por los drogadictos para consumir lejos de las miradas de la policía ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:37

Es una de las zonas más degradadas del barrio, una de las más afectadas por el abandono al que se vio sometido El Cabanyal mientras el Ayuntamiento intentaba llevar a cabo la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez y los tribunales y el Ministerio de Cultura se lo impedían. La calle San Pedro fue elegida, también, por la asociación Salvem el Cabanyal como sede de sus asambleas. Sin embargo, ahora es uno de los puntos donde la convivencia es más complicada. Así lo denunciaron ayer vecinos de la zona, que no quisieron dar su nombre por miedo a represalias, pero que criticaron los problemas para conciliar el sueño y las constantes broncas y discusiones que se dan en la calle.

Para algunos de los residentes en la zona, la culpa la tiene el uso que hacen grupos de toxicómanos de varios edificios abandonados la misma San Pedro. «Entran ahí y se drogan, se les oye gritar por las noches», comenta una vecina. Este tipo de inmuebles, además, suelen ser epicentro de peleas e incluso incendios: este año ya han ardido cuatro casas, el último de ellos en mayo entre las calles San Pedro y Luis Despuig.

Los residentes, además, insisten en que la presencia de la Policía Local a escasos metros, en un retén provisional colocado en un solar entre Escalante y José Benlliure, no ha mejorado la situación. «Llamamos y no quieren venir, o si vienen no hacen nada porque dicen que entrar en esas casas es complicado a nivel burocrático y demás», explica Carmen, una vecina que prefiere no dar su nombre real por miedo a tener problemas en el barrio. Este diario pudo comprobar ayer que el retén provisional, inaugurado tras el verano como una muestra del compromiso municipal por la regeneración de la zona más abandonada del Cabanyal, permanecía cerrado a cal y canto.

«Algún día morirá alguien y entonces todo el mundo se echará las manos a la cabeza», dicen residentes

Sin embargo, fuentes de la Policía Local insistieron ayer en que sí están actuando por la zona, aunque la intervención en los edificios ocupados es complicada porque requiere permisos municipales y en muchas ocasiones «no se cumplen las condiciones de seguridad para que entren los agentes». Los residentes, por su parte, insisten: gritos, broncas por la noche, música hasta altas horas de la madrugada, peleas... pese a que la situación en el barrio ha mejorado en las últimas fechas, como ha reconocido la misma Salvem el Cabanyal. «Sí, en algunas zonas sí. Pero aquí en la calle San Pedro sufrimos lo mismo de siempre», explica un vecino residente en un edificio de varias plantas situado en la misma calle. «Es insoportable y tememos que la cosa vaya a más. Algún día habrá muertos como en el centro, en Velluters, y entonces todo el mundo se echará las manos a la cabeza», asegura María Jesús, otra vecina de la zona, que dice que no le extraña que haya incendios en los edificios abandonados. «Fuman o encienden hogueras y luego se van a dormir y se drogan y no se enteran de nada, y aún hay pocos incendios para el miedo que se pasa por aquí todas las noches», comenta la vecina.

El Ayuntamiento calcula que hay cerca de 60 edificios okupados en el barrio, pese a que las actuaciones para desalojar las viviendas municipales donde vive gente sin autorización son constantes para intentar revitalizar el barrio y atraer a más residentes.