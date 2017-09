Vecinos del Cabanyal critican a Ribó por su «falta de acción social» Joan Ribó, durante el debate. / Efe La plataforma Salvem el Cabanyal y la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar intervienen en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Valencia EFE VALENCIA Miércoles, 20 septiembre 2017, 12:26

La plataforma Salvem el Cabanyal y la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar han acusado al Ayuntamiento de Valencia de "falta de acción social" en el barrio y le ha reprochado que "no haya encontrado un momento" para visitar la "zona cero" y preguntar a sus vecinos por sus problemas.

Así lo han manifestado durante su intervención en el debate del estado de la ciudad celebrado hoy, en la que han puesto de manifiesto que el Cabanyal "tiene un problema social, un problema de grave convivencia y un problema grave de identificación con su entorno".

Los vecinos del Cabanyal, que han intervenido junto a otra decena más de entidades sociales y vecinales, han recordado que son "organizaciones sociales, no partidos políticos", que "no dependen de nadie" y que su trabajo es y será "recoger las demandas sociales y reivindicarlas ante los que gobiernen la ciudad en cada momento".

Han afirmado que todas las asociaciones "están unidas en la queja de falta de acción social del Ayuntamiento en el barrio" y han destacado que en el barrio hay casas en ruina, la mayoría públicas, solares, venta de droga, escándalos continuos en la calle, intimidación a los vecinos y degradación ambiental, lo que "irradia un malestar que afecta a todos".

El hecho de que el Ayuntamiento no haya visitado la zona cero, en el centro del conjunto histórico protegido, puede que haya hecho que "no sean conscientes de lo difícil que es allí la convivencia" y que por eso "un problema social tan grave no se haya abordado con la energía, las ideas y la coordinación que requiere".

Aunque han admitido que "no es un problema sencillo de resolver", han agregado que "también era igual o más complicado evitar que el barrio fuera derribado por el anterior gobierno, y se consiguió".

Han insistido en que el gobierno local "siempre encontrará en los vecinos una gran disposición para colaborar y trabajar por el bien común" pero si se mantiene el trabajo social al ritmo actual seguirán haciéndoles llegar "críticas y movilizando a la ciudadanía".