Cada vecino paga 36 euros más en impuestos al Ayuntamiento de Valencia en un año

Giner denuncia el «desprecio» de Ribó al no atender a Cs

«Joan Ribó no quiere atender a Fernando Giner. La oposición tiene la obligación de atender los requerimientos de la oposición y no cabe excusa alguna para contestar que 'No se ha producido revisión catastral'», lamentó ayer el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, tras no recibir contestación del tripartito en la comisión de Hacienda. «Más de 10.000 vecinos han recibido cartas del Ayuntamiento en las que se les sube el IBI», recordó. «Vamos a presentar un recurso de amparo para que Ribó, como alcalde, ponga fin a este desprecio que estamos sufriendo como oposición», dijo.