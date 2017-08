Los valencianos salen a la calle para solidarizarse con Barcelona y reivindicar «unidad contra el terrorismo» Valencia celebra una concentración de apoyo a la manifestación que acoge Barcelona a esa misma hora contra el terrorismo y por las víctimas de los atentados. / EFE/Manuel Bruque EUROPA PRESS Valencia Sábado, 26 agosto 2017, 20:54

Alrededor de 300 personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia este sábado en solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas de Catalunya y bajo el mismo lema que el de la manifestación en Barcelona, 'No tenim por' (No tenemos miedo), para reivindicar la "unidad contra el terrorismo" y defender que éste "no tiene religión".

La capital del Turia se ha sumado a las protestas convocadas en ciudades como Madrid, Alicante, Castellón y Vigo, en apoyo a la masiva concentración celebrada simultáneamente en Barcelona.

La manifestación de Valencia, convocada por la plataforma Recortes Cero, ha estado encabezada por una gran pancarta con la consigna 'No tinc por/ No tengo miedo; Tots som Catalunya/ Todos somos Cataluña', acompañada a su vez por una segunda pancarta de la Plataforma Intercultural de España (PIE).

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; la teniente de alcalde, Consol Castillo; ediles como la concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato; el de comercio, Carlos Galiana; la eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez; junto a representantes de Podemos, Unión SIndical Obrera, PACMA, el colectivo Lambda y Avant, entre otros.

Los asistentes han coreado mensajes como 'Todos somos Catalunya', 'Unidad contra el terrorismo', ' Aquí está Barcelona', 'El terrorismo no tiene religión' y, principalmente, 'No tenemos miedo', para luego guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado y leer el poema de Federico García Lorca 'A las floristas de las Ramblas de Barcelona'.

«La barbarie se vence a base de democracia»

Mónica Oltra ha destacado que esta protesta ha sido "un momento de estar al lado de Barcelona, al lado de las víctimas y en contra de aquellos que siembran el terror entre la población de aquí y de cualquier parte del mundo".

"Tenemos que darnos cuentas de que el terrorismo se vence con la unidad de todas las personas, que se vence con la unidad, independientemente de la lengua con la que hable cada uno, del color de su piel o de su religión y que al final el terrorismo es una expresión de la barbarie que se vence a base de democracia, ha defendido".

La vicepresidenta ha puesto en valor el papel de la "la gente que se ha volcado en las víctimas, para cuidarlas, transportarlas y protegerlas" y que "encabezan la manifestación de Barcelona". "Ellos son los que representan lo mejor de la sociedades democráticas avanzadas, y eso es lo que la unidad democrática tiene que defender", ha insistido.

«El terrorismo no representa a ninguna religión»

Oltra ha explicado a los medios que un manifestante de religión musulmana se ha acercado a hablar con ella durante la manifestación y le ha asegurado que "para él, su religión es un mensaje de paz", porque, ha reivindicado, "el terrorismo no representa a ninguna religión, ninguna nacionalidad ni ningún color de piel".

La también consellera de Igualdad ha recordado así que la población musulmana "también ha sido víctima del terrorismo". "Mucha gente que está aquí ha venido huyendo de estos mismos terroristas y eso es lo que tenemos que tener claro", ha subrayado.

Representación valenciana en Barcelona

Hasta la gran marcha convocada a la misma hora en Barcelona se han desplazado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz; el senador de la coalición valenciana, Carles Mulet; el secretario general de organización del PSPV, José Muñoz, y el portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, entre otros.