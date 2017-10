Los valencianos arropan la joya de la Armada

valencia. Larguísimas colas las que se formaron ayer a pie de muelle a la sombra del portaaeronaves de la Armada española Juan Carlos I, el barco más grande del Ejército y uno de los más importantes de la OTAN. Más de 6.000 personas, según los primeros cálculos, visitaron ayer el buque atracado por primera vez en Valencia, a donde llegó ayer tras estar de maniobras en el sur de Francia. Tanto el Ministerio de Defensa como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Valencia pusieron ayer y pondrán hoy a disposición de los curiosos autobuses desde Capitanía, en la plaza de Tetuán, y desde la entrada del puerto, respectivamente, para acceder al muelle de cruceros del puerto, donde está atracado el barco.

En la primera jornada de visitas, la afluencia sorprendió a todos. O a casi todos. La tripulación del Juan Carlos I, compuesta por unas 700 personas (aunque en el barco caben, fácilmente, el doble), está acostumbrada a que cada ciudad que visiten se vuelque con ellos y acudan en masa a visitar el portaaeronaves. Sin embargo, lo cierto es que ayer tuvieron que ampliar el horario y no parar las visitas a mediodía porque a la hora de cierre, las 13 horas, había miles de personas en el muelle esperando para subir mientras no paraban de llegar autobuses con más visitantes. Los alrededores del puerto, donde no se puede acceder sin autorización, eran un hervidero de gente que quería visitar el buque insignia de la Armada.

Durante todo el día, miles de personas recorrieron las entrañas del barco, subiendo y bajando por estrechas escaleras de cubierta a cubierta, fotografiándose con los vehículos militares, transitando por pasadizos de metal y, finalmente, saliendo a la cubierta y la pista de despegue y aterrizaje de los Harriet y los helicópteros de la marina naval, donde cientos de personas se fotografiaron con las aeronaves.

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, visitó ayer el buque de guerra, operativo desde 2010. En el acto, calificó de «honor» que la nave haga escala en el puerto de Valencia, dentro de las maniobras que está realizando en Europa y antes de volver a la base naval de Rota, y destacó que los valencianos se han «volcado», como pudo comprobar por las largas colas. En la visita también estuvieron el comandante del buque Juan Carlos I, José Lago Ochoa; el comandante naval de Valencia, Ignacio Villarrubia; el almirante del grupo 2 de acción naval, Ricardo A. Hernández López, y el coronel de la Guardia Civil, Amador Escalada, entre otras autoridades del Ejército de Tierra y de la base de la OTAN en Bétera, según explicaron fuentes de la Delegación de Gobierno.

Moragues aseguró que el Juan Carlos I «es la joya de la Armada, diseñado y construido con tecnología y equipamiento español», por lo que resaltó la «estupenda iniciativa» de la Armada de que recale por primera vez en Valencia para «acercar nuestras Fuerzas Armadas a los valencianos», con las jornadas de puertas abiertas de este fin de semana. Los aviones Harriet son de fabricación inglesa.

La dotación del buque está formada por 295 personas, aunque ayer había a bordo 700, y supone una herramienta de la Armada para garantizar «la capacidad de respuesta en apoyo a la creciente proyección internacional de España». Desde Delegación destacan que está diseñado y construido íntegramente en España, lo que «demuestra la capacidad de la industria nacional de defensa». En su cubierta de vuelo corrida de popa a proa, de 202,3 metros de eslora y 32 de manga, pueden operar aviones y helicópteros. Además, dispone de un dique de 69,3 metros de eslora y 16,8 de manga con capacidad simultánea para cuatro embarcaciones de desembarco. El Juan Carlos I también tiene la capacidad para albergar a población civil (hasta 1.000 personas), dispone de plantas potabilizadoras de agua y cuenta con una planta eléctrica cuya potencia le permite suministrar energía a pequeñas zonas urbanas que así lo necesiten.

Oportunidad para dar apoyo

Los visitantes que ayer subieron a bordo del Juan Carlos I agradecieron la oportunidad de poder «apoyar» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «con todo lo que ha pasado en Cataluña», decía ayer Manuel, que acudió a visitar el barco con sus dos hijos pequeños. Lo cierto es que a bordo del Juan Carlos I subieron ayer y lo harán hoy, hasta las 13 horas, miles de niños, que se fotografiaron con las armas de exhibición de los infantes de marina que esperaban en el muelle del puerto. «Hay que rendirles un homenaje importante», explicaba Carina, que llevó a sus padres, mientras un poco más allá Alberto y Amparo, con sus tres hijos pequeños, aseguraban que poder estar tan cerca de los aviones «es una pasada, para nosotros y para los nanos».

El Juan Carlos I fue botado en 2008 tras ser construido en los astilleros de Ferrol. Comenzó a navegar en 2010 con dotación de la base naval de Rota, donde hoy volverá. Nunca ha entrado en combate. Es habitual que miembros de otros ejércitos de los países miembros de la OTAN como Francia o Estados Unidos hagan maniobras en el portaaeronaves, que está pensado para que los aviones puedan aterrizar sin necesidad de mucha pista. Además, es uno de los pocos barcos de este tipo que cuenta con la pista de despegue levantada, lo que se conoce como «skyjump». Este tipo de infraestructura facilita el despegue de los Harriet y permite que lo hagan con mucha más potencia.