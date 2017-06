Valencia sólo ha iniciado dos de las 71 obras votadas por los vecinos este año El parque de Benicalap es una de las pocas obras que el Ayuntamiento ha sacado adelante este año. / J.J. Monzó Entre las inversiones pendientes hay algunas que apenas superan los 10.000 euros y no se ha avanzado nada en su realización PACO MORENO Valencia Viernes, 23 junio 2017, 20:25

Hace tres meses que el concejal de Participación de Valencia, Jordi Peris, presentó la relación de 71 obras votadas por los vecinos del cap i casal este año, con un presupuesto conjunto de siete millones de euros. Intervenciones que buscan solucionar quejas de los residentes y reivindicaciones añejas, aunque las delegaciones implicadas no tienen mucha prisa en acometerlas porque sólo dos están en ejecución, la instalación de unos sonómetros para medir el ruido en Ruzafa y unos paneles luminosos en la Seu y el Carmen donde se pide silencio a los transeúntes para reducir la contaminación acústica por las noches en esta zona de ocio.

Todo lo demás, según desveló el jueves el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, está en barbecho, pendiente de la redacción de los proyectos, en contratación o incluso en trámites más atrasados. «El tripartito no es fiable. Los vecinos tienen que saber que en manos de este gobierno los proyectos votados por ellos no se van a ejecutar en plazo», dijo.

Llueve sobre mojado dado que a fecha 31 de mayo todavía quedaban 44 proyectos votados en 2016 por ejecutar, como denunció tanto esta formación como el grupo popular. En algunos casos se desconoce incluso si existe proyecto terminado, como es el caso del carril bici de la avenida Reino de Valencia o la colocación de cámaras de reconocimiento de matrículas en la calle Serranos.

«A finales de año el equipo de gobierno no será capaz de terminar un mínimo exigible de los proyectos, y mucho me temo que al final de la legislatura, más de la mitad de las obras votadas por los valencianos estos cuatro años no estén ni empezadas», comentó Estellés a la vista de la respuesta dada por Peris en la comisión de Participación.

Entre los 69 proyectos que están pendientes de ejecución hay de todo tipo, desde una partida de diez mil euros para cambiar mesas de ping pong en el barrio de Algirós hasta una inversión de 211.477 euros para el reasfaltado de la calle Pío IX, en el distrito de Jesús, pasando los 342.318 euros que costará la remodelación de la plaza de Rojas Clemente, en el Botánico. Casi en todos los casos aparece la misma letanía: «Gestionando la redacción del proyecto», aunque de vez en cuando con la alternativa de «en trámite de ejecución» a lo largo del listado. Estellés presentó en la comisión una petición para exigir «un compromiso para terminar las obras de los proyectos participativos de 2016 lo antes posible y no más allá de fin de año, y que mínimo se ejecuten en lo que queda de año el 50% de los proyectos totales en cada distrito». La propuesta no salió adelante al considerar que «una vez más no hemos obtenido ningún compromiso del tripartito».

Este año se ha mantenido el mismo presupuesto que en 2016 aunque se ha intentado mejorar el proceso de selección de las obras antes de la votación. Aún así, el grupo popular denunció irregularidades como en el carril bici de la avenida del Puerto, aprobado finalmente.