Valencia se siente protegida Coche de la policía aparcado en un lugar inusual para impedir el paso de otros vehículos. / Manuel molines Las calles del centro de la ciudad estaban repletas de visitantes aunque se apreciaba una mayor presencia policial Los turistas que visitan la capital del Turia se muestran tranquilos E. GARCÍA/M. BARBER Sábado, 19 agosto 2017, 01:49

valencia. «Tienes que tener la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento erróneo». Así se expresaba ayer un turista holandés que paseaba entre los puestos de comida típica valenciana del Mercado Central. «Nos sentimos protegidos en Valencia», aseguraba el visitante, al considerar que la desgracia que tuvo lugar en Barcelona «podría haber ocurrido en cualquier otra ciudad europea».

Tres visitantes británicos que paseaban por la Plaza del Ayuntamiento eran de la misma opinión. No sentían ningún tipo de temor de encontrarse fuera de su país y que viajarían a Barcelona sin problema a verse afectados por un golpe como el que ha vivido la capital catalana.

Caminar por las calles de Valencia el día después del atentado de Barcelona era ayer igual a recorrer los barrios de la capital del Turia cualquier otro día de verano. Las callejuelas que rodean el Mercado Central, en pleno corazón de la ciudad, estaban llenas de turistas de todos los rincones del mundo y de valencianos que disfrutaban del buen clima. La única diferencia es la presencia de más dispositivos de vigilancia.

Coches y motos patrullaban las calles cercanas a la Estación del Norte, policías armados controlaban las avenidas próximas al Mercado Central y la Plaza del Ayuntamiento y los lugares más típicos donde los turistas suelen visitar y pueden ir de compras.

La tónica general, tanto de los visitantes como de los propios valencianos, era de tranquilidad y entereza ante lo ocurrido. Una vecina de Ciutat Vella fue muy clara. Manifestó que «la vida tiene que seguir, tenemos que tirar adelante pase lo que pase y sobre todo los jóvenes que son los que se encargarán de cuidar el planeta en el futuro». Esta valenciana demostraba así su tranquilidad ante lo sucedido.

A pesar de del sentimiento de entereza predominante, hay gente que sí temía que ocurriera algo semejante en Valencia. «Seguro no me siento del todo después de lo sucedido», afirmaba un taxista de la zona. El conductor manifestaba que algunos de sus clientes extranjeros le habían llegado a asegurar que han cancelado sus viajes a Barcelona a causa del ataque yihadista. Además, su mujer y su hija «paseaban tranquilas por las Ramblas minutos antes del incidente», confesaba el taxista valenciano.

No había ninguna mesa libre en las terrazas del casco antiguo en la mañana del día de ayer. Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils no mermaron las ganas de los visitantes por descubrir y degustar la gastronomía tradicional valenciana. El camarero de uno de estos establecimientos aseguraba que no había notado diferencia alguna en el número de comensales respecto a días anteriores. «Creo que no ha afectado, incluso pienso que vendrá más gente por el buen tiempo que está haciendo», afirmó el hostelero.

Según fuentes policiales, ahora mismo la ciudad se encuentra en alerta cuatro por riesgo de ataque terrorista. Es decir, aumenta la presión sobre personas sospechosas de terrorismo, la protección de los centros turísticos con gran afluencia de visitantes y la movilización de mayor número de efectivos distribuidos por las calles. «Se reforzará la vigilancia en campos de fútbol, conciertos y donde hay aglomeración de gente», aseguró la misma fuente.

Desde el cuerpo piden la colaboración ciudadana para evitar que vuelva a ocurrir un atentando en España. Además, no es la primera vez que desde el Gobierno se activa la alerta cuatro por la posibilidad de un atentado planeado por alguna organización violenta. Por ejemplo, con el asalto a la revista 'Charlie Hebdo'.