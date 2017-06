Valencia recibe a las damas de Valdés

«Valencia no tiene nada que envidiar a París o Nueva York», aventuraba el escultor Manolo Valdés durante el encuentro matinal con medios de comunicación para presentar la exposición de seis de sus cabezas femeninas monumentales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, traídas desde París gracias a la Fundación Hortensia Herrero. Y, a tenor de la gran afluencia de público -casi 400 personas- a la fiesta de inauguración, el artista valenciano fue profético.

Toda Valencia quiso acompañar a Valdés en el regreso a su 'terreta' para contemplar el diálogo de las esculturas monumentales con su entorno, es decir, con la lámina de agua del estanque y con la arquitectura del emblemático edificio de otro valenciano, Santiago Calatrava. El arquitecto estuvo presente tanto en el discurso de Valdés como en el de la presidenta de fundación, Hortensia Herrero, que quiso resaltar que con esta exposición «unimos a nuestro gran artista contemporáneo con el entorno vanguardista de nuestro arquitecto más internacional, Calatrava. No hay otro enclave mejor».

De ahí la felicidad de Manolo Valdés, que reconoció estar «muy contento» con el resultado y con la presencia de «tantos amigos» en la fiesta de inauguración. «Estoy feliz. Esto es un estímulo», confesó en su intervención. Lo cierto es que Valencia se rindió a sus cabezas femeninas y el cielo se iluminó gracias al espectáculo nocturno de luces de colores (rojos, verdes, azules, morados, etc.) y el disparo de un castillo de fuegos artificiales.

Entre los asistentes a la bienvenida a las damas de Valdés, muchos nombres de la sociedad valenciana, como los empresarios Fernando y Juan Roig, Federico Félix, Eloy Durá o Manuel Palma; el notario Carlos Pascual; la presidenta de Avanqua, Celia Calabuig; el director gerente de AVE, Diego Lorente; el rector de la Universitat Politècnica, Francisco Mora; el presidente de la falla Convento Jesursalén, Santiago Ballester; el presidente del Valencia Basket, Vicente Solà; el peluquero Tono Sanmartín; o los políticos Isabel Bonig y Luis Santamaría, además de los directores de Cacsa y la Fundación Hortensia Herrero, Enrique Vidal y Elena Tejedor, respectivamente.

En la comitiva oficial que recorrió todo el lago, además de Valdés y Herrero (vestida con un mono azul claro, en un guiño al agua que envuelve a las esculturas), el empresario Juan Roig, y las cuatro hijas del matrimonio: Hortensia, Amparo, Carolina y Juana. También el conseller de Cultura, Vicent Marzà, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Todos elogiaron «la belleza» de las obras de Valdés integradas en el espacio de la Ciudad de las Ciencias. «La belleza reside en la contemplación de estas esculturas», señaló Hortensia Herrero en su discurso, donde reconoció que era «un sueño, casi una utopía» traer las piezas que se habían expuesto en la Place Vendome de París a Valencia.

Fue en este punto donde explicó que la entidad que preside se dedica a «recuperar y restaurar el patrimonio y darlo a conocer» pero también tiene como objetivo «compartir la sensibilidad artística y acercar a Valencia el talento artístico y cultural». Para finalizar, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a su marido, «que me aguanta y entiende ya más que yo de arte», sus hijas y yernos y su equipo, «además de a toda la gente anónima que me saluda en la calle y me anima a seguir con estos proyectos».

De hecho, por la mañana y con la presencia de la directora de la fundación, el director de Cacsa reclamó más exposiciones temporales: «Queremos tener algo todos los años. Por eso lanzo el reto a la fundación».

Votación popular

A partir de hoy, las esculturas compartirán protagonismo con los visitantes, ya que serán los encargados de elegir que pieza se quedará en Valencia, pues la fundación se ha comprometido a adquirir una de las esculturas y donarla a la ciudad para que quede expuesta de forma permanente en la Marina, junto al edificio de Edem y Lanzadera y el tinglado número 2. La previsión es que, en el proceso de desmontaje de las piezas, la seleccionada ya se traslade a su nueva ubicación a lo largo del mes de diciembre.

«Es difícil escoger una. No puedo hacerlo a ciegas. Por eso invito a la gente a que venga y vote», señaló Hortensia Herrero, que explicó que tuvo claro el lugar en uno de sus paseos habituales por la zona al ser un «espacio tan emblemático». Así, valencianos y turistas podrán elegir entre 'La mariposa', 'Los aretes', 'La diadema', 'Mariposas', 'La doble imagen' y 'La pamela', que viajarán posteriormente a Singapur e Italia.