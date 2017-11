Valencia las quiere vivas Una marcha contra la violencia machista llena el centro de la ciudad | La manifestación multitudinaria recorre la calle Colón y reclama el fin de los malos tratos, el acoso sexual y la trata de mujeres ÁLEX SERRANO Domingo, 26 noviembre 2017, 00:56

Tras la cabecera, circulaban ayer 61 mujeres de distintas edades. Lo hacían en silencio, en una actitud de máximo respeto, impertérritas a los aplausos y las batucadas que animaban la manifestación contra la violencia machista convocada ayer, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, por la Coordinadora Feminista de València. Cada una de ellas llevaba un cartel con un nombre y una fecha. Eran los testimonios mudos de la lacra de la violencia machista, que este año ya se ha cobrado la vida de 53 mujeres y 8 niños y niñas, la última de ellas el viernes en Vinarós.

Iban en el corazón de la marcha, porque el corazón de la marcha estaba con ellas. La de ayer por el centro de la ciudad, desde la plaza Alfonso el Magnánimo hasta la plaza del Ayuntamiento, que llegó a cubrir la totalidad de la calle Colón, fue una manifestación enrabietada. Entre las asistentes ayer cundía el sentimiento de que ya toca hacer algo más que hablar, de que ya es el momento de tomar medidas contra la violencia machista y contra los asesinatos de mujeres. Pese a la amplísima presencia política (se dejaron ver por la marcha los concejales del Ayuntamiento de Valencia Anaïs Menguzzato, María Oliver, Pilar Soriano y Sergi Campillo, entre otros; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; las conselleras de Justicia y Sanidad, Gabriela Bravo y Carmen Montón, respectivamente; o el director general de Medio Ambinete, Julià Álvaro), la marcha tenía otro ambiente. El cántico más repetido eran «vosaltres, masclistes, sou els terroristes» y el lema de la marcha era tan elocuente como claro: «Ens volem vives, lliures i rebels. Juntes som més fortes».

La manifestación transcurrió sin problemas por el centro: calle Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo y la plaza del Ayuntamiento. Como es habitual, hubo problemas de tráfico en el centro. Y es que la masiva afluencia a la marcha de ayer se encontró con otra: la de quienes se acercaron a los centros comerciales y tiendas para aprovechar las ofertas del Black Friday. Muchos de ellos ni siquiera sabían que había una manifestación contra la violencia machista y se unieron a ella con bolsas con los regalos de Navidad o los caprichos pertinentes.

La reivindicación quedó enmarcada en pancartas con lemas como 'Si no puc no es la meva revolució' ('Si no puedo no es mi revolución'), 'No sigues complice del masclisme' ('No seas cómplice del machismo'), 'Contra la reacció patriarcal, revolució feminista' ('Contra la reacción patriarcal, revolución feminista'), 'Em nego a tindre por' ('Me niego a tener miedo') o 'Si les dones parem, el món es deté' ('Si las mujeres paramos, el mundo se detiene'). Dos de las más llamativas las portaban manifestantes a títulos personal: 'Aniré a discos on em tracten com a públic, no com a producte' ('Iré a discotecas donde me traten como público, no como producto') o 'Una mujer no está escrita en braille, no necesitas tocarla para conocerla'.

Cuando la cabecera llegó a la plaza del Ayuntamiento, la calle Colón aún estaba a rebosar de manifestantes. Fue bajo el balcón municipal, presidido por un gran cartel con la campaña de la Generalitat que pide señalar a quienes cometen cualquier tipo de violencia contra la mujer, donde se leyó el manifiesto que había preparado el Moviment Feminista en València. Se dio lectura así a un texto en el que se insitía en que la violencia machista «representa una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población». La marcha denunció la «pervivencia de un sistema heteropatriarcal y capitalista», como «deriva autoritaria que recuerda cada vez más a fascismos del pasado: La violencia machista representa una sistemática vulneración de los derechos humanos». La organización recordó que, desde el año 1999, han sido un total de 1.442 las mujeres asesinadas por violencia machista en España.

La portavoz de Coordinadora Feminista, Cristina Ochando, reivindició la necesidad de sensibilizar y formar a la sociedad y a los profesionales que intervienen en el proceso de reparación integral de las víctimas, cosa que, a su juicio, «todavía no ocurre». «Llevamos años saliendo todos los 25 de noviembre para luchar contra la violencia machista y la expresión más salvaje, que son los asesinatos de mujeres a manos de hombres», enfatizó. También reclamó medios para las mujeres que sufren violencia de género e «incidir más en la educación igualitaria». Esto, en su opinión, «no se está haciendo como se debería; ahora falta poner medios».