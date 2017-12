Valencia prevé cobrar 15 millones por impuestos de no residentes en la ciudad EFE Lunes, 11 diciembre 2017, 01:12

valencia. La cifra de impagos por impuestos de personas no residentes en Valencia que el Ayuntamiento podría recuperar vía embargo de cuentas, como ya hace con las multas de tráfico, «no será inferior a 15 millones de euros previstos por las sanciones», dijo ayer el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien afirmó que prefiere no concretar estimaciones de cifras que no tiene totalmente controladas.

Según el edil, esta primera fase de gestión ejecutiva no tributaria de las multas «está funcionando muy bien» y de hecho dos importantes entidades bancarias ya tienen «bloqueado» un millón de euros, «el paso previo al embargo». El objetivo es extender el convenio para hacer efectivo el pago de multas impagadas a través de embargos de cuentas bancarias de sucursales de fuera de la ciudad «a cualquier deuda tributaria impagada de IBI, ICIO, IAE o circulación que se pueda cobrar mediante un convenio con la Generalitat», algo «normal», según Vilar, por la falta de inspecciones anteriores.