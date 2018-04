«Que en Valencia nunca se apague la llama de protección a San Vicente» El dominico José Manuel Alcácer pide, como si se tratara de una carta del Santo, que la Iglesia, Europa, España y Valencia no sientan vergüenza de evangelizar LOLA SORIANO Lunes, 9 abril 2018, 13:03

Miles de valencianos han asistido está mañana a la celebración religiosa que ha tenido lugar en la Catedral de Valencia en honor a San Vicente Ferrer. El padre dominico José Manuel Alcácer que ha realizado la homología ha recordado la entrega del Santo en pro de la predicación y ha comentado que además de ser un «predicador fue un gran catequista». Alcácer, como si de una carta del Santo se tratase dijo: «Levántate Iglesia, Europa, España, Valencia, no os avergonzados de evangelizar».

Alcácer ha rogado al Señor que «en Valencia nunca se apague la llama de patrocinio y protección a San Vicente en un marco que no es fácil». Y ha concluido con la frase: «Valencians tots a una veu, Sant Vicent per València i València per Sant Vicent».

En este acto no hubo discurso del arzobispo Antonio Cañizares porque es costumbre que hable un dominico, pero sí se leyó la carta de la Santa Sede de la concesión del Año Jubilar.