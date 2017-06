El PP y València en Comú se acusan de enchufismo en las fundaciones Los despidos de diez empleados del anterior mandato cuestan 260.000 euros por los acuerdos extrajudiciales y las sentencias P. MORENO Sábado, 17 junio 2017, 01:01

La gestión de las fundaciones InnDEA, Valencia Crea y Observatorio contra el Cambio Climático provocaron ayer un cruce de acusaciones entre el grupo popular y el concejal de Innovación, Jordi Peris. Por parte de los primeros, la concejal Beatriz Simón aseguró que la entidad formada a partir de las anteriores, la Fundación Las Naves, se ha convertido en un «círculo de Podemos, oculto a la intervención y fiscalización municipal, en el que su virrey es el concejal de Innovación», a quien atribuyó la responsabilidad de haber gastado 260.000 euros de dinero público en el despido de 10 trabajadores «para después contratar a 15 personas vinculadas políticamente y familiarmente a Podemos y Esquerra Unida».

Estas acusaciones fueron respondidas por Peris horas después, quien aseguró que «durante muchos años la gestión del PP fue completamente opaca en la fundación, con contrataciones que rozan la ilegalidad, 'zombis' que no trabajaban o personas que apenas acudían dos horas al día a su puesto de trabajo. No entendemos cómo ahora se atreven a dar lecciones de buenas prácticas».

Simón replicó a esto que si colocó 'zombies' cómo es posible que se hayan llegado a acuerdos con todos en los despidos, además de acusa a Peris de situar como gerente de la nueva fundación a su jefe de campaña electoral, Rafael Monterde, quien asumió «irregularmente competencias de su cargo diseñando la política de personal antes de que fuera oficial su nombramiento por el patronato y de haber obtenido la excedencia de la Politécnica».

Para Peris, portavoz de València en Comú, la mayoría de las contrataciones de Simón «rozan la ilegalidad, con procesos de selección inexistentes». El director de Las Naves, Rafael Monterde, comentó que un informe de la consultora de Recursos Humanos Waribo apunta a que la mayoría del personal contratado antes de 2016 no pasó por un proceso público. El grueso del personal de InnDEA proveniente de la anterior gestión, estaba formado por «personas que no se sabe cómo accedieron a sus puestos de trabajo ni el porqué de sus salarios».

La edil del grupo popular consideró «muy preocupante» el informe de la auditoría de la gestión de Las Naves en 2016, no sólo por los «reparos que constata, sino también por aquello que no aparece en el documento, porque los auditores dicen que no han tenido acceso a toda la información». Aseguró que esta opacidad en la gestión «también la está sufriendo el grupo Popular ya que en dos años no nos ha facilitado toda la información que hemos solicitado, y sólo han accedido a pasárnosla en parte cuando el Síndic de Greuges les ha reprendido».