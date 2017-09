Valencia Capital Animal lanza «un grito desesperado» y reúne 800 obras de arte y actividades contra el maltrato El Centre del Carme, sede de la iniciativa, acogerá también un congreso animalista en noviembre y una feria vegana en diciembre EUROPA PREES Miércoles, 27 septiembre 2017, 18:03

El evento 'Valencia Capital Animal' reúne en el Centre el Carme arte, activismo, cultura y pensamiento para lanzar "un grito desesperado" contra el maltrato animal e invitar a la "reflexión para mejorar la relación con los animales". Desde este miércoles y hasta el 7 de enero de 2018, el museo albergará más de 800 obras de arte de 148 creadores, así como decenas de actividades que incluyen talleres didácticos, 48 conferencias, proyecciones documentales, un congreso animalista (10, 11 y 12 de noviembre) y una feria vegana (2 y 3 de diciembre).

La iniciativa deriva de un proyecto que se inició el año pasado en Madrid para "dar voz" a través del arte y la cultura a aquellos que no tienen voz para manifestar sus derechos", los animales. Pero en esta ocasión, se ha contado la implicación de artistas valencianos, que tienen una amplia representación en la muestra, así como de otros creadores españoles. Todos ellos han colaborado de forma desinteresada en la causa a través de sus creaciones, ya sea fotografía, escultura, instalación, pintura o dibujo.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del evento, a la que han asistido el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; los fundadores del proyecto, Rafael Doctor y Ángela Molina, que es también comisaria del evento junto con Jorge López, además del artista, Paco Catalán, a quien se le otorga el premio València Capital Animal por su labor a favor de los derechos de los animales.

Doctor ha explicado que Capital Animal nació en Madrid como una plataforma de activismo cultural que pretende unir las voces del arte, la cultura y el pensamiento para denunciar que en nuestro país la relación de los seres humanos con los animales no es la que debería ser. "Y así, utilizando nuestras armas, que son el diálogo, el pensamiento y nuestras obras de arte, luchamos todos juntos contra el maltrato animal" y por "un mundo mejor, con una relación mejor con nuestros hermanos que son los animales".

En este sentido, ha advertido de que "no somos el centro del mundo, sino que tenemos un espacio para compartir y tenemos una responsabilidad".

Capital Animal es un "grito desesperado" que parte de la belleza de los animales e invita a "posicionarse" ante cuestiones como la ganadería intensiva, la alimentación, los espectáculos con animales, la caza, la situación de los animales marinos, la investigación, el abandono o la tauromaquia. En este punto, Doctor ha llamado la atención sobre la "vergüenza extrema" de que haya gente "disfrutando del sufrimiento de los animales" en las corridas de toros, existan zoos como "espacios de esclavitud", o criaderos de gallinas a los que les tienen que cortar el pico para que no intenten suicidarse por el dolor en el que viven.

En la misma línea, Ángela Molina ha señalado que "cada minuto que pasa están muriendo de manera violenta, triste, en soledad, con un miedo insoportable, miles de animales en España. Todos ellos son responsabilidad nuestra. Por esa razón existe este proyecto. Por eso, nos hemos unido, porque los artistas, intelectuales, científicos, músicos, diseñadores el mundo de la cultura en general, piensa el mundo y lo transforma".

"Desmontando al crueldad"

Se trata de un proyecto que busca romper la "visión antropocéntrica" para avanzar en "un cambio paulatino en el pensamiento" de la sociedad y "educar en valores morales y éticos que incluyan las necesidades de los seres sintientes con los que compartimos el planeta". "Apelamos a la belleza, al pensamiento crítico, a la razón, al arte y a todo acto creativo que respete la génesis de la creatividad: la vida misma sin exclusiones", ha comentado Molina.

Su intención es dar "visibilidad a la injusticia" a la que se somete a los animales "entrando en cotidianidad" para "ir poco a poco desmontando la crueldad" y lograr "un mundo mejor". Así, espera que surjan muchas ciudades en España 'Capital Animal' y se impliquen, como también encontrar la complicidad de los políticos locales para crear leyes justas con los animales, ha apuntado.

El también comisario Jorge López ha manifestado que este evento que vincula el activismo con la cultura para "generar reflexión y empatía con los animales". El público no va a encontrar una muestra al uso, si no una exposición de carácter narrativo y figurativo con "algunas imágenes duras pero reales, no hay ficción", ha avisado.

Por su parte, Paco Catalán, premiado por Valencia Capital Animal, ha comentado que utiliza las redes sociales para mostrar sus viñetas en defensa de los animales. "Es un activismo individual y personal con lo que más me gusta hacer que es dibujar" y "aunque hago sufrir a algunas personas sensibles, hay que seguir porque ellos (los animales) lo merecen", ha reivindicado.

El director del Consorci de Museus y del Centre del Carme ha destacado que "Valencia Capital Animal nos recuerda el papel del arte como motor de cambio que hace evolucionar a una sociedad" y durante tres meses se suma a una oferta expositiva que "huye de la cultura del espectáculo para mostrar propuestas que nos hacen pensar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea".

En la misma línea, la directora general de Cultura y Patrimonio ha resaltado el valor "educativo" del evento y ha confiado en que sirva para "reducir la brecha entre personas que aman a los animales y personas que no los aman. Al final, se trata de personas que respetan a los seres vivos", ha concluido.

Amplio Programa Cultural

Valencia Capital Animal incluye cuatro muestras en las salas Ferreres y Goerlich: una dedicada a Paco Catalán, premio Valencia Capital Animal, seguida de la inédita 'Antitauromaquias' del artista Andrés Rábago 'El Roto', con los dibujos originales creados para el libro del mismo nombre, que recoge los textos publicados por el escritor Manuel Vicent en el diario El País a lo largo de veinte años; y finalmente dos exposiciones colectivas 'Animal' y 'Vidas Ilustradas'.

Al mismo tiempo se recoge la voz de los ilustradores valencianos para reivindicar una vida digna para los animales con la muestra 'Vidas ilustradas', que cuenta con la colaboración de los ilustradores Roger Olmos, Luiso García, y Celeste Ciafarone.

La nave central y el resto de capillas de la Sala Ferreres están dedicadas a la muestra colectiva 'Animal' que trabaja para que la visión antropocéntrica deje paso a la diversidad y que reúne a artistas y activistas internacionales, además de 22 organizaciones activistas animalistas.