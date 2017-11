El Ayuntamiento activa el protocolo por contaminación y recomienda no hacer ejercicio al aire libre Valencia, cubierta por el humo de la quema de paja, a finales de la semana pasada. / T. RODRÍGUEZ La quema de la paja del arroz en los alrededores de la ciudad, el anticiclón y las obras del Parque Central han llevado al Consistorio a poner en marcha medidas ÁLEX SERRANO Miércoles, 22 noviembre 2017, 13:52

El Ayuntamiento de Valencia ha activado hoy el protocolo por contaminación en la ciudad y recomienda no hacer ejercicio intenso al aire libre. La quema de la paja del arroz en los alrededores de la ciudad, el anticiclón y las obras del Parque Central han llevado al Consistorio a poner en marcha medidas que no pasan de mensajes informativos. Sin embargo, fuentes municipales han alertado también de que las personas sensibles “no realicen ejercicio intenso al aire libre y permanezcan en lugares cerrados”.

Según ha podido saber este diario, la concejalía de Medio Ambiente lleva toda la semana monitorizando las estaciones de medición de calidad ambiental tras detectar datos preocupantes el pasado viernes. Después de que la cantidad de partículas PM10 haya superado los niveles adecuados en dos estaciones distintas en días consecutivos se han aplicado las medidas. Los incrementos de estas partículas se deben a la quema de la paja del arroz. En la estación de la Pista de Silla hay una contribución adicional de partículas procedentes de las obras del Parque Central. Dado que la medición del resto de contaminantes atmosféricos relacionados con los niveles de NO2 no ofrece datos alarmantes, por lo que se considera que esta elevación de partículas en suspensión no está promovida por el tráfico rodado, por lo que no se considera necesario restringir la circulación.

Estas situaciones han implicado una especial atención interna a la vigilancia de la calidad del aire por parte del servicio competente, y el seguimiento de las condiciones circunstanciales y/o coyunturales, según se menciona en el propio Protocolo, y de una procedencia claramente conocida, la quema de la paja del arroz que en unas condiciones atmosféricas habituales de dispersión de contaminantes se habría limitado a una situación puntual y aislada.

Al mantenerse la situación anticiclónica, y con la previsión de que continúe en la misma línea, se activa el nivel PM10 Episodio tipo 1, de adopción de medidas informativas a la población.