La Universitat de Valencia se somete a los okupas y sigue sin desalojar el Luis Vives Los okupas, en la puerta del Colegio Mayor Luis Vives. / irene marsilla La entidad deja pasar el plazo de una semana dado a los asaltantes para salir del inmueble y emplaza a una reunión «todavía sin fecha» ARTURO CHECA Jueves, 8 junio 2017, 13:46

«El Consejo de Gobierno ha establecido un plazo de una semana para comprobar si se producen avances en la mediación. En caso contrario, el Consejo analizará nuevamente la situación y estudiará las diferentes alternativas». El comunicado fue emitido el pasado 30 de mayo por el órgano rector de la Universitat de Valencia. Sobre la mesa, la ocupación desde hace ya 39 días del colegio mayor Luis Vives por un grupo de okupas. Pero concluido el 'ultimátum' de una semana, ni se ha producido el «desalojo pacífico» que reclama la institución, ni hay noticias sobre el avance de la mediación ni el organismo académico ha pedido al juzgado que actúe ante un posible delito de usurpación.

Fuentes de la Universitat explicaron el miércoles que la resolución de la situación queda pendiente de una reunión de los responsables universitarios con los okupas, y los mediadores presentes, para la que todavía no hay fecha. El conflicto pasa también por la celebración de un nuevo Consejo de Gobierno que previsiblemente se celebrará la semana que viene, pero para el que «aún no hay convocatoria oficial», puntualizan desde la institución.

Con las dos citas en el aire, la toma ilegal del histórico edificio continúa sin visos de solucionarse. La Universitat subraya que las reuniones y contactos de los mediadores se producen a diario, aunque por ahora la posición que triunfa es la de 'La Ingovernable', la autodenominada asamblea anarquista que desde el 1 de mayo bautizaron el inmueble como «Centro Social Okupado en el corazón de la ciudad», con la intención de crear «comedores populares veganos» y una «caja de resistencia para movimientos sociales». La negociación la llevan a cabo expertos de la Federación Valenciana de Mediación (órgano elegido por la Universitat) y de la cooperativa El Rogle (designada por los okupas), un despacho integrado por abogados y mediadores con una curiosa especialidad dado el asunto que se trata en el Luis Vives: lidiar en situaciones de desahucio defendiendo los derechos de los residentes en los inmuebles, un área en el que acumulan más de 200 casos. El propio delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ya aclaró a finales de mayo que la posición de la Policía Nacional no depende de ellos: «Estamos a lo que nos diga el juez». Sin autorización judicial no puede haber desalojo por la fuerza y ese paso no se producirá a no ser que la Universitat lo exija, algo que no parece que vaya a llevarse a cabo nunca.

Reducción de la vigilancia

Mientras, los okupas se han hecho fuertes en el antiguo colegio. Tras entrar el 1 de mayo, en el perímetro del inmueble se puso en marcha por parte de la Universitat un fuerte dispositivo de vigilantes de seguridad, además de patrullas de la Policía Nacional y agentes de la brigada de Información (especialistas en la lucha contra el terrorismo y las tribus urbanas) para identificar a los que fueran saliendo del Luis Vives. Incluso se colocaron vallas alrededor de toda la sede académica para impedir la entrada de más asaltantes.

En la primera entrada ilegal hirieron a dos guardias jurados, pero la avalancha más masiva de okupas se produjo el 12 de mayo, cuando, armados hasta con tenazas para cortar las vallas, un centenar de jóvenes asaltó el recinto y se hizo fuerte en el interior. La Universitat fue reduciendo luego la presencia de vigilantes a algo meramente testimonial. Y la voluntad de los okupas es la que hoy sigue reinando.