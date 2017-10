La Universitat Politècnica de València pone en marcha los dos primeros centros de enseñaza de idiomas basados en la estimulación neurosensorial Los usuarios reducirán un 50% el tiempo de aprendizaje del idioma. LAS PROVINCIAS Lunes, 16 octubre 2017, 11:37

La Universitat Politècnica de València e Isora Solutions contarán con los dos primeros centros de aprendizaje de idiomas basados en la estimulación auditiva neurosensorial, un método que permite a los alumnos reducir en un 50% el tiempo de aprendizaje de cualquier idioma. Esta nueva orientación en la enseñanza de lenguas se pone en marcha en el Centro de Lenguas de la UPV y en la sede de la empresa Isora Solutions, en Madrid.

La puesta en marcha de esta metodología formativa surge tras un proyecto de investigación desarrollado por ambas entidades e iniciado en enero 2016, en el que comprobaron cómo la estimulación auditiva neurosensorial del método Tomatis ayuda a mejorar la competencia lingüística, sobre todo la comprensión y la expresión oral.

La investigación se centró en una muestra de 180 participantes con edades comprendidas entre 19 y 59 años, entre los que figuraban profesores, investigadores, alumnos, personal de administración y servicios, con diferentes niveles de inglés desde el nivel A1 al nivel C1. Durante la fase de investigación, los participantes recibieron sesiones de neuroestimulación auditiva a través del método y equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development. Una vez finalizada la fase de estudio se comprobó que la estimulación auditiva es sumamente eficaz para personas que quieren aprender, estudiar o recuperar un idioma.

Los excelentes resultados del proyecto de investigación, y que se darán a conocer los próximos meses, animó al Centro de Lenguas de la Universitat Politènica de València en su campus de Vera y a Isora Solutions en Madrid, a poner en marcha esta innovadora iniciativa. Primero se aplicará a la formación en inglés y posteriormente se ampliará a otros idiomas

“Todos nacemos políglotas, pero con el paso de los años nuestro sistema auditivo se va cerrando y no procesa frecuencias con las que no hemos tenido contacto. Con este método, lo que pretendemos es resetear el oído para que la persona pueda entender aquellas frecuencias que no ha trabajado con anterioridad. Hoy, después de la aplicación de nuestros programas de estimulación, sabemos que este nuevo método de formación de idiomas permite reducir en un 50% el tiempo de aprendizaje de una lengua,”, explica Hernán Cerna, Presidente de Isora Solutions.

Para Cristina Pérez-Guillot, directora del Centro de Lenguas de la UPV, la puesta en marcha de esta nueva forma de enseñar supone “una culminación de los trabajos ya realizados en anteriores proyectos dirigidos a la mejora de habilidades en aprendizaje de idiomas, fundamentalmente la comprensión y la expresión oral. “Es precisamente el dominio de estas dos destrezas lo que siempre ha supuesto una barrera difícil de superar para la mayoría de los estudiantes de inglés como segunda lengua en España. La destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, si lo que decimos no es recibido por otra persona no existe comunicación. Es por ello que el escuchar se convierte en un componente social fundamental para todos nosotros. Lo realmente destacable de esta aplicación de la estimulación auditiva neurosensorial para la mejora de la expresión y comprensión oral, esta vez teniendo en cuenta el nivel lingüístico según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El Centro de Lenguas e Isora Solutions serán un referente a nivel internacional, con el apoyo de nuestros partners tecnológicos Tomatis Development y Forbrain”, recalca Cristina Pérez-Guillot.

“Lo que nos enorgullece es la creación de una nueva metodología de enseñanza donde el aprendizaje de inglés se vuelve fácil y cercano para aquellas personas que han estudiado durante años un idioma y que no han conseguido los resultados esperados”, afirma Hernán Cerna, Presidente de Isora Solutions.

Método

Durante las sesiones de estimulación auditiva, los alumnos reciben, a través de unos auriculares diseñados específicamente para este fin, música filtrada de Mozart con cambios súbitos del timbre y de la intensidad de la música, para sorprender al cerebro. Posteriormente, se integran textos y repeticiones en inglés anclados al nivel de MCER lo que incide en un mejor aprovechamiento de, tanto la estimulación como la formación de los alumnos según su nivel lingüístico. Todo ello, combinado con clases presenciales genera la apertura del oído a un mayor rango de frecuencia y facilita la integración lingüística del idioma en este caso, el inglés.

“Esta metodología de aprendizaje es única y novedosa, creada a raíz del proyecto de investigación, supone un hito en la integración lingüística de idiomas, Después de cada periodo de estimulación se lleva a cabo un módulo de formación lingüística utilizando un oído electrónico que servirá de complemento a la estimulación y consolidará el avance de nivel del los participantes”, destaca Cristina Pérez-Guillot.

El Centro de Lenguas está ubicado en la Universitat Politècnica de València y los alumnos interesados en asistir deberán dirigirse a la www.cdl.upv.es.