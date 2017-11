El tripartito suprime el trenecito del cauce El trenecito turístico, en una imagen de archivo. / vicente martínez El gobierno municipal alega que el convoy turístico en el jardín del Turia contamina y molesta P. MORENO Viernes, 1 diciembre 2017, 00:58

El Ayuntamiento ha decidido suprimir el trenecito turístico del viejo cauce, en servicio desde 2001 y que tenía un recorrido desde la Ciudad de las Ciencias hasta el puente de las Flores. El motivo es, según indicó ayer la concejalía de Medio Ambiente, las «quejas que el Ayuntamiento ha recibido por la saturación de usos que sufre el jardín del río, y por el efecto contaminante de este vehículo».

Fuentes de la empresa indicaron sobre lo primero que no tienen constancia de ninguna denuncia ni queja. «Aquí no ha llegado nada de nada. No nos consta», mientras que de lo segundo adelantaron que ultimaban la compra de un trenecito con motor eléctrico en lugar de los actuales con gasóleo.

Sea como sea la decisión ya está tomada, según indicó la concejal de Parques y Jardines, Pilar Soriano. En un comunicado habla de que la empresa actual realizaba el servicio «fuera de regulación», lo que fue negado desde la compañía, al replicar que hace años se terminó la concesión, pero tienen un contrato en precario con documentación del Consistorio para que pudieran seguir ofreciendo esta ruta a los visitantes del jardín del Turia.

El Consistorio sacará a concurso un servicio de alquiler de bicicletas y otros vehículos sin motor Parques y Jardines trabaja en la restauración de las columnas del tramo del Palau de la Música

«Si dicen que estamos fuera de regulación, entonces qué pasa con el bus turístic que va por toda la ciudad», respondieron antes de anunciar la presentación de un recurso de reposición, para intentar que el Consistorio rectifique la decisión o saque a concurso el servicio turístico, que tiene suficiente demanda para ser atractivo.

La empresa mantiene dos trenecitos para el recorrido más largo, aparcados desde el pasado 13 de noviembre por la decisión municipal. En las últimas semanas han tratado de convencer a los responsables municipales de la bondad del itinerario pero no han podido cerrar ninguna entrevista a tiempo.

«La gente llama y les tenía que decir que estamos de vacaciones», comenta sobre la demanda de clientes. La parada se encuentra en la Ciudad de las Ciencias, con la que la empresa tiene un acuerdo para otro itinerario, en este caso sólo por el recinto diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y con un vehículo de motor eléctrico.

La concesión del servicio procede de 2001, aunque años después no se renovó. «Quedó en precario pero con toda la documentación en regla como funcionan muchos servicios en el jardín del Turia», señalaron.

En esta línea, la concejalía informó del inicio de los trámites para sacar a concurso la gestión de los servicios de alquiler de bicicletas y otros vehículos sin motor en el jardín del Turia. La moción impulsora de Soriano pasará hoy probablemente por la junta de gobierno.

En la actualidad, el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa que ofrece este servicio está caducado, para apuntar que se está ofreciendo esta actividad lúdica sin regulación, el mismo argumento que con el trenecito turístico, aunque en el primer caso sí se ofrecerá como una concesión más.

Una empresa tiene ahora un servicio de alquiler en el tramo del Gulliver, que cuando termine este proceso tendrá que dejar de funcionar en las condiciones actuales. Soriano recordó la importante rehabilitación que se hace desde hace escasas fechas en el tramo del Palau de la Música, donde se trabaja en la consolidación de las columnas porticadas, en muy mal estado de conservación por la falta de mantenimiento y la humedad generada por unas jardines en la parte superior.

Del trenecito turístico añadió que la concejalía ha considerado actuar de forma parecida al servicio de bicicletas, aunque por los motivos citados «no se abrirá un nuevo expediente de licitación». La empresa actual trabajará con el eléctrico en la Ciudad de las Ciencias con una campaña navideña desde el día 15 hasta el 7 de enero. Después, es posible que se negocie la continuidad del servicio.

Otros tramos que se han beneficiado de obras los últimos meses han sido el entorno del Gulliver, donde el grupo popular criticó las condiciones en la adjudicación del nuevo servicio de atención médica, al contar con unos requisitos considerados excesivos por la concejal Lourdes Bernal de recursos de ambulancias y médicos.