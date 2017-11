El tripartito sólo realiza una campaña este año para recordar las normas a los ciclistas Ciclistas en la plaza del Arzobispado. / lp El PP reclama que se destinen más recursos para concienciar a los usuarios de la bici que no vayan por las aceras y circulen con luces P. MORENO VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:22

El aumento de la utilización de la bicicleta en Valencia es algo innegable a tenor de las cifras de intensidad publicadas por el Ayuntamiento, que tiene en cartera varios carriles bici más este mandato. El gobierno tripartito no muestra el mismo interés en las campañas de concienciación para que estos los usuarios de este transporte alternativo cumplan las normas, dado que este año sólo ha realizado una y está en marcha ahora.

Esa ha sido la respuesta al concejal del grupo popular Alberto Mendoza, quien preguntó en el pasado pleno por las campañas realizadas este año para fomentar el uso correcto de la bicicleta. La respuesta ha sido muy sencilla, aunque sólo ha venido por la concejalía de Protección Ciudadana, dado que la de Movilidad «sencillamente no ha contestado nada, no sabemos la razón».

La contestación indica que «la campaña sobre el uso de la bicicleta se inició el 13 de noviembre y se prolongará hasta el día 26» de este mes. En la página web del Ayuntamiento no aparece nada, comentó Mendoza, mientras que la de Policía Local sencillamente no existe desde hace tiempo.

«Ahí estaban todas las campañas ciudadanas y era un buen sistema para conocer las que tenía en marcha el Ayuntamiento». Esta página está ahora en proceso de ser incluida en la municipal, según pudo averiguar LAS PROVINCIAS.

«Hemos vuelto a preguntar sobre las campañas porque estamos convencidos de que el gobierno municipal no hace lo que toca», insistió para recordar que todavía no se ha nombrado al coordinador de la Agencia de la Bicicleta, pese a que «el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dijo que era una de las prioridades del mandato». Pese a esa circunstancia, «su respuesta ha sido no responder, porque no hay nada que contestar. La única realidad es que no se ha hecho ninguna campaña de seguridad vial dirigida a peatones, ciclistas y conductores».

El Consistorio colgó en su página web una serie de recomendaciones dirigidas sobre todo a los turistas. «En Valencia no está permitido circular usando auriculares» o «por la acera está expresamente circular, a menos que haya sobre ella un carril bici o esté expresamente indicado» son algunos de los consejos.

«La Policía Local tampoco ha realizado ninguna campaña de concienciación a ciclistas en lo que va de año, si bien ante nuestra reiterada insistencia han afirmado que acaban de comenzar una», afirmó el edil popular, quien aseguró que han sido incapaces de localizar cualquier material de la que ahora está en marcha, según lo dicho en la respuesta. «Lo cierto es que las denuncias a los conductores suben, un 15% este año, mientras los ciclistas gozan cada vez de mayor inmunidad en la ciudad con un notable descenso», dijo.