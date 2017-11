El PP llevará al Constitucional la Ley de la Huerta A su juicio «expropia propiedades y promueve arrendamientos forzosos» EUROPA PRESS Valencia Lunes, 27 noviembre 2017, 14:02

El grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes ha denunciado este lunes que la Ley de la Huerta es una norma "confiscatoria" e "inconstitucional" por lo que ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional (TC) "si se aprueba en los términos en la que está redactada" porque "expropia propiedades y promueve los arrendamientos forzosos".

Además, ha señalado que se trata de una norma que frenará el desarrollo del área metropolitana de Valencia porque "no se podrá construir nada nuevo ya que los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo sostenible no se desarrollarán y, por lo tanto, se disparará el precio de la vivienda", según ha informado en un comunicado.

El secretario general del grupo parlamentario 'popular' y la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, Luis Santamaría, y Elisa Díaz han anunciado que presentarán 65 enmiendas a la Ley de la Huerta que prepara el Consell y que "no incorpora la voz de los agricultores". "Nos resulta curioso que una norma que viene a proteger a la huerta no preste atención a quienes son los principales protagonistas", han lamentado.

Según el PP, se trata de una norma "de carácter confiscatorio" porque "permite la expropiación de los terrenos cuando no estén cultivados por un periodo de dos años y además permite el arrendamiento forzoso". Por ello, solicitará la retirada del proyecto de ley recogiendo las aportaciones que haga la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-Asaja porque "no se pueden imponer cargas nuevas a los agricultores si no aseguramos la viabilidad de las explotaciones".

Compensaciones a agricultores

Desde el PP proponen la elaboración de un Informe de Viabilidad de las explotaciones, un Plan de Desarrollo Agrario y que se pacte con las organizaciones agrarias las compensaciones económicas que sobrecargarán a los agricultores.

Los 'populares' han defendido que el PP "está a favor de proteger la huerta y la mejor manera de hacerlo es garantizando la viabilidad de las explotaciones agrarias" es decir "garantizando la actividad rentable, asumible y el relevo generacional".

Así, Santamaría ha explicado que el PP "ve con alarma que se pueda privar de su propiedad a los agricultores valencianos" lo que evidencia que "detrás hay un intento de terminar con una forma tradicional de vida y con los agricultores de toda una vida que serán relegados por colectivos muy cercanos a quienes han redactado la norma".