la Valencia peatonalizada

Lo que comenzó hace unas décadas con actuaciones puntuales en las calles próximas a la plaza del Ayuntamiento, como En Sanz, Garrigues o Músico Peydró, y llegó después a los cascos históricos de algunos barrios (Patraix), se ha ido extendiendo a amplias zonas del centro histórico del cap i casal con el objetivo de reducir el paso de vehículos privados y acabar con el denominado tráfico oportunista.

Valencia, se está peatonalizando, un proceso similar al de numerosas ciudades (ahí está el ejemplo de la Gran Vía madrileña o las 'supermanzas' barcelonesas) que ha llegado a la capital del Turia para quedarse: vías exclusivamente peatonales, calles con prioridad peatonal, zonas 30 o ampliación de aceras.

El ritmo de todas estas actuaciones empezó tímidamente nada más arrancar la actual legislatura, tras el verano de 2015, con la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora para los vehículos que circularan desde la ronda interior hasta el centro de la ciudad, plaza del Ayuntamiento incluida. De ahí se pasó a la actuación blanda en el entorno de la Lonja y el Mercado Central y se avanzó poco después con las modificaciones en la calle Serranos y adyacentes y la implantación de zonas 30 en barrios como Benimaclet, Ruzafa, Campanar o el Marítimo.

El Consistorio, que no ha atendido la petición de LAS PROVINCIAS para explicar los distintos proyectos ejecutados hasta el momento, ha acelerado el paso de la peatonalización conforme se va acercando el final de la legislatura. Ahí está, por ejemplo, la declaración de tres áreas residenciales en el Carmen, el Pilar y el Mercat el otoño pasado.

Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en Navidad. / D. Torres

Y, de fondo, el eterno debate sobre la reforma de las grandes plazas (Reina –cuyo diseño ya está presentado–, Brujas –cuyas obras podrían licitarse tras el verano–, Ayuntamiento y San Agustín) y alguna que otra polémica, como la reciente propuesta de peatonalizar parte del Ensanche, que puso en guardia a la Asociación de Comerciantes al no existir un estudio con datos sino ser una propuesta resultado del proceso de participación ciudadana.

Esa es, precisamente, una de las peticiones que realizan vecinos, comerciantes, arquitectos, ingenieros y hasta los grupos de la oposición municipal: que exista un plan global de peatonalización que permita contar con la opinión de todos en los distintos proyectos. Eso sumado a la necesidad de potenciar el transporte público, acotar los espacios para nuevas actividades (en otras palabras, que gane el peatón, no las terrazas) y que exista más información.

Todos coinciden en que no hay marcha atrás y el proceso irá a más, de ahí la petición de contar con una hoja de ruta clara. Porque ¿qué ventajas tiene este modelo que arrancó en Valencia en la década de los ochenta con la peatonalización de la calle Alta del Mar de Nazaret? Recuperación del espacio público para las personas, disminución de la contaminación acústica y atmosférica y reducción de la congestión y los problemas de aparcamiento, entre otros, según apuntan los expertos.

Aparece incluso en la Carta de los derechos del peatón adoptada por el Parlamento Europeo en el año 1988: «El peatón tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sean para su uso exclusivo, lo más extensas posible, y que no sean simples recintos peatonales sino que estén en relación con la organización general de la ciudad». A por ello camina Valencia, que cuenta actualmente con 143 hectáreas peatonalizadas en todo el término municipal.

Plaza de Brujas. / D. Torres

María José Broseta | Federación de Vecinos «Ha de analizarse el entorno, no sólo una calle concreta»

Peatonalización sí pero con cautela. «Hemos visto que en la mayoría de calles peatonales se ha aumentado el número de mesas y sillas de las terrazas que ocupan un espacio que debería ser para los viandantes», lamenta la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta. Ese, junto al incremento del paso de bicicletas o no tener en cuenta los accesos para los residentes, son otros problemas detectados por los vecinos, que también reclaman «más voz en este tipo de actuaciones».

Broseta pide un plan global, «analizar el entorno y no sólo una calle concreta y escuchar a los residentes y los comercios». Añade la necesidad de medidas que favorezcan el transporte público.

Comisión Urbanismo | Colegio Ingenieros Caminos «No hay que olvidar a los usuarios del transporte»

Prudencia. Es la máxima que apunta el Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunitat, que resalta la necesidad de partir de «una planificación clara y contar con equipos pluridisciplinares para el diseño de las medidas y contramedidas que partan de evidencias científicas y su ineludible posterior evaluación, que ha de ser constante para las decisiones adoptadas». Por ello, reclaman al Consistorio un plan global. El colegio recuerda que hay que «educar y acostumbrar, pero también convencer, a los usuarios»

Para los ingenieros de caminos, «el principal reto actual sería tener muy presente la propia jerarquización de los usuarios vulnerables y no olvidar a los usuarios cautivos del transporte público, para que las posibilidades reales de movilidad del mismo no se vean coartadas, en especial por lo que afecta a la movilidad metropolitana».

Julia Martínez Comercio | Histórico «Es necesaria la implicación del comercio local»

La asociación de comerciantes del centro histórico y del Ensanche está detrás de los procesos de peatonalización y mejora de muchas calles gracias al impulso del plan Arteco. La peatonalización, a su juicio, lleva aparejada «la dinamización comercial» siempre que se haga con la «implicación del comercio local en los distintos proyectos».

José Luis Miralles | Departamento Urbanismo Universitat Politècnica «Cada modo de transporte tiene su papel en la ciudad»

El director del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica, José Luis Miralles, destaca que Valencia está inmersa en «un cambio de paradigma», lo que implica un «necesario cambio en el modo de pensar y moverse de la gente. Es un cambio de conciencia que no se consigue de hoy para mañana, sino que hay que educar». Reconoce la importancia de la participación pero recuerda que también existe un componente «de experimento», es decir, «hay que probar si funciona o no una cosa». E insiste en que el problema de fondo es que hay que asumir que «cada modo de transporte tiene su papel y eso no es fácil porque el espacio que tiene la ciudad es limitado».

Mariano Bolant | Colegio Arquitectos Valencia «Debe ser controlada y con todos los agentes»

El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos, Mariano Bolant, reconoce que la peatonalización es «inevitable pero deseable». Eso sí, «debe ser controlada y contar con todos los agentes». Para Bolant es necesario contar con «más información y educación». «Algunas cosas se han hecho de sopetón y se necesita mentalizar a la gente», añade.

Eusebio Monzó | Portavoz PP «Hay que estudiar la realidad actual»

«Las peatonalizaciones son necesarias», asegura el concejal que pide «estudiar la realidad actual» por el uso necesario del coche en aspectos cotidianos. «Con el actual gobierno, se han hecho a golpe de macetero, sin información previa a los vecinos».

Narciso Estellés | Concejal Ciudadanos «A favor, pero con más diálogo»

«Estamos a favor de peatonalizar y pacificar determinadas zonas. Para ello se requiere mucha más planificación, diálogo y tener en cuenta todos los factores propios del ámbito a peatonalizar antes de llevar a cabo cualquier acción».