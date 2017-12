Torrefiel critica la actuación en la ronda norte Viernes, 22 diciembre 2017, 00:59

Los vecinos de Torrefiel aseguran que el Ayuntamiento está realizando una actuación agresiva en la zona de setos de la ronda norte. Según detalla el presidente de la asociación de vecinos, Rafa Medina, «teníamos unos setos preciosos de un metro de altura y hay tramos que los están quitando y no entendemos por qué, ya que no dan ningunas explicaciones». La zona en la que se está haciendo la actuación se encuentra en la ronda norte, muy cerca del Camino de Moncada y de la calle Santo Domingo el Sabio. «Es una zona de arbustos que está entre el carril bici y los solares y campos y que estaban perfectamente y ahora han quitado muchos». Además, según residentes, hay tramos que siguen estos setos «pero no sabemos cómo han actuado que han dejado las ramas como rasgadas, rotas y han dejado todo lo que han quitado en los campos».