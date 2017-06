El topónimo, a la espera del juez Un cartel de señalización en carretera. / damián torres La abogacía de la Generalitat rechaza las medidas cautelares ya que la paralización sólo se obtuvo por la demora en tramitar un escrito Las alegaciones del Consell al recurso del PP sobre el nombre de Valencia reconocen la suspensión del decreto ISABEL DOMINGO Domingo, 18 junio 2017, 00:36

Nuevo capítulo en el proceso del cambio de denominación oficial de la ciudad de Valencia por la forma exclusiva en valenciano, excluyendo el castellano, que impulsó el Ayuntamiento. Tras la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado a finales de mayo por el grupo municipal popular, llega el turno de las alegaciones a la petición de medidas cautelares, es decir, a la suspensión provisional de la norma hasta que el juez decida si se declara nulo o no el decreto del Consell que aprobaba la modificación del topónimo del cap i casal.

Unas alegaciones en las que la Abogacía de la Generalitat reconoce que el decreto está paralizado en vía administrativa «fruto no de una manifestación expresa de voluntad sino de la demora en la tramitación y resolución del recurso». Hace así referencia al recurso de reposición que presentó el grupo popular en el Ayuntamiento el pasado marzo y que, ante la falta de resolución del Consell sobre la petición de anulación, tenía efectos estimatorios, es decir, positivos y, por tanto, dejaba en el aire su aplicación efectiva.

Sin embargo, a juicio de la Generalitat, ese mismo reconocimiento en la tardanza por una incidencia en los plazos legales al tramitar el escrito de los populares no es motivo para sustentar las medidas cautelares, ya que los intereses generales no se ven afectados y, por tanto, no habría perjuicios económicos. El coste para el erario público y para los contribuyentes es el motivo argumentado por el PP tanto en el recurso de reposición como en el contencioso-administrativo admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat.

De hecho, fuentes de la Generalitat apuntaron que no hay evidencia de que puedan producirse perjuicios irreversibles dado que el Ayuntamiento puede aplicar la nueva nomenclatura de manera gradual o con medidas no gravosas para las arcas municipales.

Mientras el juez decide si es procedente o no la aplicación de la suspensión cautelar del decreto 16/2017 del Consell, el grupo popular ha anunciado que llevará una moción a la próxima comisión municipal de Desarrollo humano para instar al Consistorio a que no se aplique el decreto, que debería ser efectivo desde su publicación en el BOE el pasado abril pero que está suspendido administrativamente.

Circular a los trabajadores

Por ello, en el escrito, que firma el concejal Cristóbal Grau, se pide que se deje sin efecto la circular del Consistorio remitida a la plantilla municipal en abril en la que se daban instrucciones para aplicar la forma exclusiva en valenciano del nombre de la ciudad.

También se solicita que no se adopte «ningún nuevo acto, medida o actuación» relacionada con el decreto hasta que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ resuelva sobre si mantiene o no la suspensión administrativa, lograda por la falta de diligencia del Consell al responder al recurso de reposición. Presentado en marzo, la contestación de la administración autonómica desestimándolo no se produjo hasta comienzos de junio.