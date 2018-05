La tensión crece en la EMT con protestas sindicales y críticas por falta de chóferes El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. / jesús signes La denuncia de Grezzi sobre las prejubilaciones indigna a los trabajadores, que anuncian marchas para el mes que viene ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 00:04

Tiempos convulsos en el seno de la Empresa Municipal de Transportes. Baja el río revuelto tanto en Correo Viejo como en San Isidro. La denuncia del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, sobre las prejubilaciones de los trabajadores ha agravado aún más una relación muy tensa. El día a día dentro de la empresa es tan complicado que dos de cada cien vehículos se quedan cada día sin salir a la calle por falta de personal, una situación que se complicará cuando los trabajadores decidan no acudir los días festivos, algo que, aseguran, es práctica habitual por parte de la gerencia cuando faltan conductores. Así lo desvelan los datos oficiales de la empresa facilitados al concejal Narciso Estellés, que revelan, entre otras cuestiones, que las líneas más castigadas por los problemas de personal son algunas de las más importantes como la 89.

Según los datos de los meses de enero y febrero, cada día se pierden entre 14 y 16 viajes, lo que se deja notar a pie de calle con problemas en las paradas y frecuencias que no se cumplen. Desde la empresa, por su parte, han argumentado en varias ocasiones que el aumento de las bajas se debe a que una reciente sentencia obliga a abonar las bajas, pero los trabajadores tienen otra opinión. Aseguran que en muchas líneas los niveles de estrés son «insoportables» y los horarios son «imposibles de cumplir», según fuentes del comité de empresa. Junto a la línea 89, que pierde 59 viajes en dos meses, se cuentan otras como la 9, que pierde 102, la 71, con 86, o la 70, con 75 Otras líneas severamente afectadas por falta de personal son la 11, la 10 y la 20, las tres con entre 69 y 54 viajes perdidos en dos meses.

En cualquier caso, es otra muesca en la mala relación entre trabajadores y empresa. La denuncia de Grezzi la pasada semana sobre que los prejubilados hacían menos hora de las que les tocan por ley en virtud de un acuerdo firmado con los anteriores gerentes han agravado aún más las relaciones. Los sindicatos aseguran que el acuerdo es legal y está avalado por la Seguridad Social y anuncian movilizaciones los días 6, 13, 20 y 27 de junio, pero harán una asamblea general extraordinaria para decidir si toman más medidas como paros parciales o totales.

Críticas de Ciudadanos

«Grezzi no puede hablar tan a ligera, ni sacar pecho de la satisfacción de los usuarios de EMT, cuandos no salen a la calle diariamente todos los autobuses», dijo ayer el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés. «Por mucho que los conductores e inspectores de EMT hagan cada día un trabajo excepcional, las frecuencias de paso de las líneas se ven resentidas si faltan autobuses. Esto lo notan los valencianos, y se quejan con razón», criticó el edil.

«Le exigimos a Grezzi que no mienta ni escondan su responsabilidad por no tener una EMT fiable respecto a la frecuencia de paso de los autobuses», solicitó Estellés, que insistió en la EMT a diez minutos, una idea que ya ha presentado en la comisión de Movilidad y en el pleno pero que ha sido rechazada en varias ocasiones por el concejal Grezzi. «Los valencianos merecen tener una EMT a 10 minutos seguros de frecuencia en días laborables, y desde Ciudadanos afirmamos que este reto es posible y realista. Sólo es cuestión de voluntad política por parte de Grezzi y Ribó, que no la tienen, y además la esquivan», criticó el edil de Ciudadanos.