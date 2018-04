Los templarios, ante el Santo Cáliz Una treintena de personas acuden a Valencia para ser investidos caballeros | Los nuevos miembros que rendirán culto a la reliquia proceden de Londres, México, Filipinas y Canadá I. DOMINGO Miércoles, 25 abril 2018, 00:54

La historia parece sacada de las páginas de un libro de leyendas artúricas pero es real y sucederá mañana con la capilla del Santo Cáliz como escenario. Porque la Catedral de Valencia albergará, a partir de las 16.30 horas, la ceremonia de nombramiento de nuevos caballeros y damas de la Orden del Temple. En concreto, de la histórica Ancient and Noble Orther of the Kinghts Templars, con sede en Londres y fundada en Jerusalén en el siglo XII.

Serán una treintena de personas procedentes de Londres, México, Canadá y Filipinas los que se desplacen hasta Valencia para tomar parte en una ceremonia en la que, como manda la tradición, recibirán el nombramiento puestos de rodillas, con un toque de espada -datada en el siglo XV- en un hombro. Recibirán también una medalla y una capa que los identifica como caballeros o damas del Temple. Además, «tendrán que realizar el juramento por los valores de la caballería: honradez, generosidad, auxilio a los más débiles, respeto a las mujeres...», explicó ayer la vicepresidenta de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, Ana Mafé.

Esta entidad, junto con la Orden Católica del Templo de España (con Sergio Solsona a la cabeza), lleva dos años de gestiones para lograr que este acto se celebre en la capital del Turia y «dar la proyección internacional que se merecen Valencia y el Santo Grial». Contarán también con el apoyo de Turismo Valencia y de la Agència Valenciana de Turisme y serán recibidos por el canónigo celador del Santo Cáliz y rector de la Basílica de la Virgen, Jaime Sancho.

«El acto pretende ser un reconocimiento por parte de los templarios a la reliquia más importante de la cristiandad», señaló Mafé, que recordó que puede sentar precedente de cara a la celebración del próximo Año Jubilar del Santo Cáliz, previsto en 2020.