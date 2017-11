Sindicatos de la EMT reclaman la impugnación del examen a inspector Vecinos esperan un autobús en una parada de la plaza de la Reina. / j. monzó Grezzi pide respeto para los trabajadores mientras insiste en que han roto «el deber de sigilo» con respecto a las filtraciones de las preguntas ÁLEX SERRANO VALENCIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 01:12

Lejos de solucionarse, la guerra abierta entre los sindicatos de la EMT y la propia dirección de la empresa se recrudece por momentos. Tal como ha podido saber este diario, determinados sindicatos han solicitado la impugnación de los exámenes a inspector. Es un paso más después de la denuncia ante la empresa tras la primicia de LAS PROVINCIAS.

La pelota vuelve a estar en el tejado de la EMT, que mantiene un silencio total respecto a los expedientes abiertos a varios trabajadores por no «cumplir el deber de sigilo», como explicó la empresa en un comunicado. Mientras los trabajadores siguen sin saber nada de la reordenación de líneas que planea el presidente y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, la EMT se ha limitado a enviar ayer la notificación de expediente a uno de los representantes sindicales que filtró las preguntas.

Nada se sabe, por tanto, de la petición de impugnación de sindicatos cuyo nombre no ha trascendido. Lo que sí se sabe es que fueron Apptuv, TUC-IV y CGT quienes la semana pasada denuciaron las filtraciones ante la empresa, solicitando que se abriera una investigación en el marco de la cual ahora se sabe que la EMT ha decidido expedientar a al menos uno de los sindicalistas presentes en el grupo de Whatsapp por donde circularon las preguntas.

Uno de los sindicalistas denunciados asegura que no conocía las preguntas de la prueba práctica La empresa cree que la publicación de las capturas «cuestiona la imparcialidad del proceso»

Según explicaron ayer fuentes conocedoras de la investigación, el expediente abierto por la EMT habla de informar «sobre detalles de las pruebas» en un grupo de Whatsapp compuesto por conductores», lo que ha dado lugar a la impugnación de los exámenes, «con repercusión en los medios de comunicación locales, cuestionando la imparcialidad en el proceso». «Siendo esta una conducta individual por su parte, independientemente del alcance de sus manifestaciones, el hecho en sí, constituye un grave incumplimiento de su deber de sigilo», termina el expediente. En este sentido insistió ayer el concejal Grezzi en declaraciones a Radio Valencia, en las que insistía en mantener la confidencialidad sobre el proceso y en que si hay alguna ilegalidad, el peso de la justicia caerá sobre quienes la hayan provocado.

Por su parte, el escrito de defensa del sindicalista acusado por la empresa insiste en que «no tenía conocimiento de las preguntas que se iban a plantear en el examen. Y por lo tanto resulta difícil romper el deber de sigilo de aquello que se desconoce». La versión de los instructores siempre ha sido que leyeron exámenes de años anteriores y de ahí sacaron las posibles preguntas. Lo cierto es que algunas de las cuestiones planteadas como posibles en los grupos de whatsapp aparecieron luego casi palabra por palabra en el examen, como la que pedía el horario de una línea en la que se retiraba un convoy por avería. El sindicalista también pide a la empresa «que cuando proceda tenga la misma diligencia en expedientar a aquellos que me difaman y ponen en duda la limpieza de las pruebas de ascenso que promueven sin tener argumentos para ello. Y ensuciando de paso el buen nombre de los compañeros que han superado el proceso de selección». Se refiere aquí a las protestas de los otros sindicatos de la EMT. Insiste el sindicalista en que se ofreció para ir al Consejo de Administración celebrado el jueves para dar explicaciones pero que no recibió contestación. En la reunión celebrada esta semana, los consejeros del tripartito votaron en contra de permitir a los representantes de los trabajadores acceder al encuentro. Únicamente Ciudadanos votó a favor de abrir el consejo a los sindicalistas. Incluso el PP votó en contra, por coherencia con las decisiones tomadas por el anterior presidente de la EMT de no permitir entrar a los trabajadores en las reuniones del comité de empresa durante años anteriores.