Sindicatos denuncian el retraso de las bases para las oposiciones a bombero El Consistorio sacará 40 plazas de técnico en administración mientras tiene problemas de personal en la policía, según el SPPLB S. V. Jueves, 5 octubre 2017, 00:53

valencia. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) del Ayuntamiento de Valencia denunció ayer que el Consistorio aún no ha publicado las bases para las oposiciones de las 18 plazas de bomberos previstas. «Si bien esta circunstancia no es achacable a Personal, puesto que las mismas no se han enviado aún desde la Mesa Técnica de Bomberos, y ello no es imputable desde luego a los sindicatos, quien convoca siempre es la delegación pertinente, en este caso Protección Ciudadana», lamentó el sindicato tras la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada el pasado martes.

La concejalía que dirige Sergi Campillo anunció que ofrecerá 40 plazas en oposición de técnico en administración general (TAG), 40 de policías y diez de bomberos, además de incorporar un total de 98 plazas de consolidación y estabilización de interinos y de promoción interna que no consume la tasa de reposición de jubilaciones y ceses.

Para el SPPLB, es «claramente una propuesta insuficiente y que contradice la dinámica de convocar anualmente plazas de policía y bomberos de forma prioritaria y suficiente, sobre todo en el caso de este último colectivo con las diez escasas plazas mencionadas. Curiosamente otra de las bazas fuertes que plantea la propuesta son las 40 plazas de TAG, si bien estas tienen truco pues no saldrán el año que viene y se acumularían hipotéticamente a la oferta que se generará en 2018 para poder sacar una convocatoria que pueda asumir a todos los interinos actuales que están en dicho puesto».

Para el sindicato, la oferta de técnicos en administración general saldrá el año que viene, lo que evita que saquen más puestos de policía y bomberos que sí hacen falta y que no se cubren ni con interinos, como según el SPPLB sí que pasa con las plazas de técnico. Ello lleva al Consistorio «al cierre de parques y a un servicio deficiente», tal como indicaron fuentes del sindicato de policías y bomberos.