Los sindicatos avisan de que las multas de inspectores de la EMT serán ilegales Un bus de la EMT circula por el carril despejado, en una foto de archivo. / juan j. monzó El SPPLB afirma que las denuncias en el carril bus deben tratarse como particulares y no se pueden igualar a las que se tramitan en la ORA PACO MORENO Viernes, 9 junio 2017, 19:08

La denuncia del comité de empresa por no saber nada del tema no es la única queja recibida por la EMT, que anunció recientemente que los inspectores de la compañía se dedicarán como parte de su tarea diaria a multar coches estacionados en el carril bus, ayudados por cámaras fotográficas homologadas con GPS y sello del tiempo. El secretario del Sindicato de Policías Locales y Bomberos en el Ayuntamiento, Jesús Santos, aseguró el jueves que hacerlo de la manera como se ha planteado será ilegal y contraviene la normativa de Circulación.

Esto se debe, comentó Santos, a que no puede haber «denuncias voluntarias» como dijo el Ayuntamiento en el comunicado donde informó de este asunto, sino que deberán tramitarse como particulares, es decir, que los inspectores «deberán aportar sus datos, incluido el domicilio, como si se tratara de un vecino que plantea la sanción».

A juicio de Santos, la situación planteada por las concejalías de Movilidad y la de Protección Ciudadana no se puede equiparar a lo que ocurre con la contrata de la ORA. «Para que estos empleados pudieran denunciar hubo que cambiar la ordenanza y se logró después de un montón de recursos porque el asunto no estaba nada claro». Al final, un agente de la Policía Local ratifica con su firma la propuesta de sanción.

Pero eso se debió a que la «zona ORA era su ámbito de trabajo, regulado por las condiciones de pago. No ocurre lo mismo en el carril bus», aseguró. El Ayuntamiento no ha informado todavía de cuándo serán efectivas las denuncias y el pasado día 2 se limitó a informar que primero habrá un periodo donde «se dejará un documento informativo comunicando la infracción».

El CSI·F coincide con las autoescuelas en que las señales del carril bus no son las adecuadas

Santos indicó que esperarán a que la medida se ponga en marcha, para entonces pedir explicaciones por escrito sobre el tipo de denuncias que pondrán los inspectores. «Deben ser a título particular porque de lo contrario no serán legales, aunque nos esperaremos a ver qué pasa porque igual no lo hacen finalmente», dijo.

«¿Quién habilita a esas personas?», se preguntó el dirigente sindical, para añadir que «si tramitan las multas como empleados de la EMT, entonces no valen porque deben hacerlo a título totalmente particular, como un vecino más».

El Sindicato de Policías Locales también terció el jueves en la polémica al señalar que la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, van a permitir que «los inspectores de la EMT ejerzan funciones exclusivas de la Policía Local, recogidas en nuestra Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

También recuerdan el artículo 403 del Código Penal: «El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses», lo que aplican a esta situación.

Santos se refirió a las críticas de la Asociación Valenciana de Autoescuelas sobre las señales inadecuadas colocadas en el carril bus, al permitir el aparcamiento durante dos minutos contraviniendo la norma que protege este espacio para el transporte público. «No sirven de nada, llevan a la confusión a los conductores y son un gasto inútil». Como publicó este periódico, las autoescuelas afirman que las placas deben tener dos aspas cruzadas para ser las adecuadas y sólo una franja».

De la misma opinión fue el sindicato CSI.F, al coincidir que la opinión de la asociación y considerar que la situación pone en riesgo el trabajo de la Policía Local, por los recursos a las multas que puede perder el Consistorio.