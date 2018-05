El Síndic reclama que se retiren los contenedores junto a monumentos en Valencia Fachada quemada por el incendio de un contenedor, arriba. A la derecha, depósito en un monumento. / lp El Consistorio trasladará media docena que incumplen la normativa en pleno debate por el quinto depósito de residuos orgánicos PACO MORENO Valencia Domingo, 20 mayo 2018, 01:41

Una serie de quejas formuladas por la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio debido a la presencia de contenedores, papeleras, bancos y cableado eléctrico junto a monumentos y edificios protegidos ha tenido un efecto doble. El Síndic de Greuges ha pedido al Ayuntamiento que remedie estas anomalías y el Consistorio ha decidido reubicar al menos media docena de depósitos.

La cuestión de fondo, como indicaron ayer fuentes de la entidad denunciante, es el riesgo de que un incendio en uno de estos contenedores dañe los monumentos cercanos, así como el perjuicio que causan a la contemplación del bien protegido. No resulta nada positiva la imagen por ejemplo de unos depósitos de basura pegados a la torre de San Bartolomé, en la plaza Manises.

La medida llega en pleno debate por la implantación del quinto contenedor, dedicado a la recogida de residuos orgánicos, sobre todo por el efecto que tendrá en la vía pública. El alcalde Ribó anunció que en noviembre habrá 1.470 depósitos más de esta recogida selectiva. La intención es llegar a la mitad de la ciudad y a mediados de 2019 todo el término municipal.

El Ayuntamiento tiene previsto colocar 3.000 depósitos por fases hasta mediados del próximo año

El entorno de las zonas monumentales será una de las más sensibles a la hora de colocar estos nuevos depósitos. La normativa obliga a soterrar hasta el cableado eléctrico para que no perjudique al paisaje, aunque desde la entidad denunciante preocupa más lo que pueda ocurrir en caso de incendio.

La concejalía de Medio Ambiente indica en su respuesta que el número de contenedores y papeleras en Valencia supera las 30.000 unidades y que deben distribuirse de manera racional para atender a la población. Los técnicos comentan a continuación que hasta el momento no se ha producido ningún caso de daños significativos, aunque acepta modificar buena parte de los casos presentados por la asociación.

Apuntan a la ejecución de obras para soterrar contenedores de residuos en la plaza del Mercado y los centros históricos de Campanar y Benimaclet. A corto plazo se habla en la contestación de hacer algo similar en la plaza Doctor Collado, en los alrededores de la Lonja, el Mercado Central y la iglesia de los Santos Juanes, en la calle San Miguel y en zonas de Benimàmet y Ruzafa. En Ciutat Vella, defienden, se ha reducido el número de contenedores por la recogida puerta a puerta en restaurantes y comercios, mientras que en el resto se ha optado por mobiliario urbano de más calidad como papeleras de fundición.

En el caso de los contenedores próximos a la Casa Natalicia de la plaza San Luis Bertrán, se prevé su traslado a la zona de aparcamiento de la plaza adyacente, mientras que los situados en el lateral de la Torre de San Bartolomé, se ha previsto su sustitución inmediata por contenedores metálicos, ubicando el de vidrio en la posición más próxima a la torre para garantizar que no haya daños en el monumento en caso de incendio.

Por último, con relación a los depósitos junto a la pared lateral de la iglesia de Santa Mónica en la calle Sagunto, ya han sido trasladados junto a un jardín alejados del templo. En los próximos meses se revisará la ubicación del parque de contenedores en entornos protegidos.

Desde Círculo por la Defensa del Patrimonio lamentaron la tardanza del Consistorio en responder y que no lo hicieran todas las concejalías implicadas. Las mismas fuentes añaden que la legislación establece que «en los monumentos declarados protegidos no puede haber contenedores ni otro mobiliario urbano. Esto no es opinable sino que está perfectamente definido».

Añaden que «nuestra asociación insiste en que la presencia de contenedores de todo tipo, mobiliario urbano y cableado aéreo incumple la ley y las ordenanzas. La acumulación de enseres (colchones, ropa, cartones, etc.) pegados a las fachadas de los monumentos y edificios protegidos supone un riesgo innecesario para los mismos».

En cuanto a la solución, apuntan a la propia normativa al recordar que los planes de protección «disponen que toda instalación eléctrica, telefónica o de cualquier otra naturaleza se canalice en subterráneo».