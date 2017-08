El Síndic reclama a Cultura que justifique su rechazo a preservar el toque de campanas

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja elevada por la concejal del grupo popular Lourdes Bernal debido a la falta de explicación de la Conselleria de Cultura el pasado mayo, cuando rechazó declarar Bien de Interés Cultural los toques manuales de campanas en Valencia.

Bernal señaló que tras la aceptación de la queja, el Síndic de Greuges ha pedido un informe a la Generalitat. «Lo que no se puede consentir es que no hayan dado ninguna explicación, negándose a la aprobación sin más. Si al gobierno tripartito no le preocupa el tema, nosotros sí queremos leer un informe razonado».

El pleno aprobó por unanimidad el pasado marzo una moción para que se declaren Bien de Interés Cultural los toques tradicionales de campanas, los toques manuales y el toque de reloj de San José de la Montaña, por sus propias características.

La respuesta del secretario autonómico de Cultura y Deportes «incluye hasta errores, dado que habla de mociones impulsoras del Partido Popular, cuando se trata de una petición de todos los partidos del Ayuntamiento». La edil indica que «en su escrito, relata la protección otorgada en 2013 a los toques manuales de campanas en diversas iglesias y catedrales, así como otras actuaciones en el ámbito cultural».

«La decisión es que no se declara Bien de Interés Cultural, aunque se adopta sin ninguna motivación tal y como exige la ley. De ahí que hayamos pedido la intervención del Síndic de Greuges», comentó la edil.

El Ayuntamiento acordó una modificación de la ordenanza de contaminación acústica para proteger el toque manuales de las campanas, después de la polémica generada por las órdenes de cese impuestas a la iglesia de San Nicolás y a la de San José de la Montaña. En el primer caso se llegó a un acuerdo con el vecino denunciante, por lo que pudieron volver a hacer los toques con normalidad.