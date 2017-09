El Síndic exige a Grezzi que mejore la seguridad en Matías Perelló y Centelles Las protestas vecinales fuerzan al defensor del pueblo valenciano a pedir al Consistorio que facilite información a los vecinos que la solicitan Á. S. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:16

valencia. Nuevo toque de atención del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Valencia. El ente ha emitido una recomendación en la que exige al Consistorio y, en concreto, a la concejalía de Movilidad Sostenible, que mejore la seguridad en las calles Matías Perelló y Centelles, donde la instalación de unos separadores en el suelo para segregar el carril bus del resto de viales ha provocado varios accidentes que han motivado quejas ante el Síndic e incluso ante el Consistorio.

La recomendación llega tras la protesta de una vecina que estaba disconforme «con la falta de respuesta municipal a varios escritos dirigidos a la Mesa de Movilidad y de Transporte en los que se solicitaba información en relación con el tipo de pintura utilizada en la señalización horizontal, la segregación del carril ciclista y de la EMT y las medidas y orientación de las plazas de estacionamiento para motocicletas». El Consistorio emitió un informe pero la propia vecina alegó y aseguró que el documento «no se ajusta a lo solicitado». «Si se solicitan índices concretos de rozamiento, eso debe poner en su informe, no me sirve que me envíen al pliego de contratación de los materiales de obras. Entre otras cosas porque allí no pone nada. En cuanto a las mediciones de los ziclas, mienten cuando dicen que hay 2,5 metros de separación. En adjunto le envío una tabla Excel de más mediciones realizadas por nosotros de los 112 ziclas de la calle Centelles y que fue donde ha habida varias caídas de motoristas, ciclistas y personas mayores, debido a que los tornillos que sujetan los ziclas o están mal colocados, o solo se han colocado uno de los tres que lleva o se los ha llevado un bus de la EMT por delante y han quedado dañados y móviles», alega.

En este sentido, la concejalía de Movilidad insistió en la comisión de urbanismo del lunes en que no se han colocado nuevos elementos de seguridad en la calle tras las primeras reclamaciones de responsabilidad civil llegadas al Consistorio tras varios accidentes. Además, aseguraron que los separadores están anclados al suelo con tres clavos, aunque distintas imágenes atestiguan lo contrario.