El Síndic afea al Ayuntamiento de Valencia su gestión sobre las zonas de escolarización Alumno en clase. / EFE El Defensor del Pueblo pide al Consistorio que «extreme al máximo el cumplimiento de la normativa» que regula el Consejo Escolar JOAQUÍN BATISTA Miércoles, 14 junio 2017, 20:10

El Síndic de Greuges ha remitido una recomendación al Ayuntamiento de Valencia instándole a que «extreme al máximo el cumplimiento de los deberes que se derivan de la normativa en materia de funcionamiento de los órganos colegiados», en referencia al Consejo Escolar Municipal. En la práctica, se trata de una crítica implícita a parte del procedimiento que derivó en la creación de las zonas de influencia de cara a la escolarización, que en 2016 se fijaron en 21 tras la eliminación del distrito único. Son las mismas que funcionan en la actualidad.

Las aseveraciones del Síndic se producen tras una queja del sindicato mayoritario en la educación concertada, Fsie, sobre el procedimiento seguido. En la resolución el Defensor del Pueblo aprecia «la reticencia de la administración a la hora de suministrar a los interesados una certificación de los acuerdos adoptados en las reuniones» que sirvieron para proponer la división zonal.

El conflicto gira en torno al acta o en su defecto el certificado sobre lo decidido en el encuentro de la comisión para la elaboración del mapa escolar de Valencia, elegida por el Consejo Escolar, celebrado el 2 de febrero de 2016. Fsie defiende que en el mismo no se produjo ningún debate ni votación de la propuesta de 21 zonas para trasladarla a la conselleria. También alega que no se les facilitó el acta de la reunión, según la administración porque no había sido aprobada todavía a la espera de darle el visto bueno en el siguiente encuentro, previsto para septiembre.

El sindicato Fsie defiende que no se debatieron ni votaron las nuevas áreas de influencia

En el siguiente pleno del Consejo Escolar, según la queja de Fsie, no se debatió ni votó la propuesta con el argumento de que ya se había tratado en la citada comisión. A juicio del sindicato, se trató de un funcionamiento irregular pues la zonificación «no encuentra respaldo documental de su estudio y negociación previa». El Ayuntamiento, por contra, alega que sí hubo debate en la comisión y aprobación de la propuesta en el posterior pleno por asentimiento.

El Síndic deja de lado las versiones contradictorias, aunque considera que en arreglo a la normativa sobre procedimiento administrativo debería haberse facilitado al interesado el acta o en su defecto un certificado de los acuerdos adoptados en la referida comisión. De ahí la petición de que extreme el cumplimiento de la normativa.