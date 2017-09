El Síndic aboga por proteger el antiguo cine Metropol de Valencia para evitar su derribo Las entidades a favor de la conservación del inmueble pedirán a la Generalitat que se pronuncie y alegan el valor histórico de la finca P. MORENO VALENCIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 19:56

Un paso más para los defensores de la conservación del antiguo cine Metropol, el edificio situado en la calle Hernán Cortés, 9, donde una empresa solicitó al Ayuntamiento su demolición para la construcción de un hotel en el solar. El Síndic de Greuges ha emitido un dictamen donde se emplaza a la Conselleria de Cultura y al Ayuntamiento que valore la declaración del inmueble como Bien de Relevancia Local, lo que impediría un derribo.

La petición fue presentada por la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, aunque fuentes de la entidad señalaron que se trata de un «trabajo de muchos colectivos y particulares, apoyos que han ido surgiendo para que se preserva el edificio, de relevancia en la época del 'art decó' de Valencia».

El arquitecto de la finca que albergó el cine fue Javier Goerlich, uno de los más representativos de aquella época y autor también entre otros inmuebles del colegio mayor Luis Vives, pendiente de un proyecto de la Universitat de València para su reapertura como oficinas.

En el caso del Metropol, el Ayuntamiento alegó al Síndic de Greuges que se solicitó licencia de obras para la demolición del inmueble, que actualmente no aparece en el catálogo de bienes y espacios protegidos, ni está inmerso en un procedimiento tendente a su catalogación; por lo que «procede tramitar el procedimiento de concesión de la referida licencia, puesto que la mera ubicación de un inmueble dentro del área declarada Bien de Interés Cultural del conjunto histórico de Valencia (Área Central) no impediría su concesión, sino que tan sólo conllevaría la exigencia de garantizar su edificación sustitutoria, para evitar la existencia de solares no edificados».

Esto último es la razón de que se denegara la licencia de derribo, el pasado 22 de junio. El acuerdo de la comisión municipal de Patrimonio fue «desfavorable a la concesión de dicha licencia, a la espera de la modificación del proyecto técnico sometido al trámite de certificado de compatibilidad urbanística y licencia de actividad» lo que todavía no ha sido concedido.

Por su parte, los defensores de que el edificio sea rehabilitado sin alterar ni el diseño exterior ni el interior alegaron que «es un edificio singular importantísimo dentro del periodo en el que Valencia fue capital de la Segunda República durante la Guerra Civil Española».

Por este motivo, en opinión de las entidades el Consistorio debería «proceder a su declaración como bien de relevancia local de manera inmediata. El edificio debería haber sido protegido tanto en el Plan General de 1988 como en la redacción del Plan del Ensanche en 2005, tal y como se encuentra protegido el inmueble vecino de la misma calle».

El Síndic se muestra de acuerdo en la importancia del inmueble al considerar que «el patrimonio cultural es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal; los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor».

Indica por último que previa audiencia a los interesados procede la declaración de Bien de Relevancia Local. El cine cerró al quedar seriamente afectados por un incendio en 2001. Contaba entonces con un aforo para 1.200 personas.