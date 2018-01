Así están los hospitales valencianos Uno de los accesos a La Fe de Malilla. / Damián Torres LAURA GARCÉS Valencia Sábado, 20 enero 2018, 00:32

ARNAU «Las mejoras en Urgencias ya no pueden demorarse»

Hospital Arnau de Vilanova. / Damián Torres

El Hospital Arnau de Vilanova está en obras para remodelar la planta quinta para su remodelación. El hecho de que se acometa ahora este proyecto ha llevado al sindicato CSIF a denunciar «falta de planificación», en tanto que consideran que deberían acometerse «en un momento de menor presión asistencial». Y no es esta la única intervención que requiere el centro: «Urgencias necesita una reforma integral. Hemos recibido quejas porque los boxes son pequeños cubículos donde se encuentra la camilla, la mesa y la silla del médico, así como la silla para un acompañante». Es la valoración que ofrece el sindicato CSIF de una unidad que en momentos de elevada demanda asistencial -como el actual- soporta registros de alta presión. También desde UGT advierten de la necesidad de mejorar estas instalaciones en una infraestructura sanitaria que Jesús García, secretario general de sanidad, entiende que «ha quedado obsoleta». El representante de UGT entiende que Urgencias son servicios en los que «continuamente hay que estar actuando porque son servicios que soportan mucha actividad».

DOCTOR PESET «No ha ganado espacio y se queda estrecho»

El Hospital Doctor Peset no se ha ampliado. / Damián Torres

«El Doctor Peset se queda estrecho». Es la valoración de Jesús García, secretario general de sanidad de UGT. El centro de la avenida Gaspar Aguilar «ya tiene 30 años y no se ha ampliado». Hace un tiempo, aclara, «se reformaron las Urgencias y la zona de Hospital de Día», pero considera que habría que ganar espacio. CC.OO añade otro dato que contribuye a explicar las razones por las que este centro se satura: un elevado índice de población a la que atender. Rosa Atiénzar, secretaria de sanidad de CC.OO, recalca que habría que reformar el mapa sanitario. Refiere, además, las limitaciones del edificio cuando destaca que el Doctor Peset, como otros hospitales, al verse acorralado por el crecimiento urbano, «ganar espacio es difícil».

CLÍNICO «Un centro saturado a la espera de ampliación»

Hospital Clínico. / Irene Marsilla

Uno de los casos más evidentes de la escasez de espacio para responder a la demanda de asistencia es el Hospital Clínico. Desde estas instalaciones, que en distintas ocasiones en los últimos meses se han visto saturadas, la voz de los sindicatos -sobre todo de UGT- se ha hecho escuchar. La reivindicación de la adquisición de la antigua escuela de Agrícolas, contigua al centro sanitario ha sido constante durante años. Ahora ya está más cerca. La Universitat Politècnica y la Generalitat acordaron en diciembre la compraventa. Ahora hay que emprender el proyecto. La previsión es que a final de este año ya esté preparado para que a principios de 2019 empiecen las obras, que previsiblemente serán realidad en 2021. Mientras se van cumpliendo plazos, recientemente el sindicato UGT ha planteado otra reivindicación: restricción del uso de la calle Gómez Ferrer a las necesidades de la asistencia sanitaria. Buscan mejorar el tráfico de ambulancias y la movilidad de pacientes.

GENERAL Acabar con las habitaciones para cuatro pacientes

Hospital General. / Irene Marsilla

«Poner fin a las habitaciones de tres y cuatro camas. Es un objetivo que se marcó el Hospital General de Valencia , una infraestructura que soporta muchos años sobre sus espaldas y en esta materia ha apostado por la remodelación. La obra, como apuntan desde la dirección del hospital, se ejecuta por fases. Ya en 2016 estaban en marcha. La programación de los trabajos se concibe para «épocas que no sean como esta», lo que significa no llevar a cabo obras cuando se dispara la afluencia de pacientes a distintos servicios y se puede generar la escasez de plazas disponibles para ingreso. El objetivo que persiguen las obras previstas es conseguir que las habitaciones acojan sólo a dos pacientes. El centro sanitario dispone de capacidad para 503 camas y, como advierte la dirección, no se ha llegado a la ocupación total desde que se disparó la presión asistencial en la Comunitat.

LA VIEJA FE El centro de especialidades Ernest Lluch no estará hasta 2020

Se pretende reactivar el antiguo Hospital La Fe. / LP

Uno de los grandes retos que aguardan a la sanidad valenciana es la reactivación de la antigua Fe de Campanar, espacio que con la ejecución del proyecto previsto se convertirá en el Espai Sanitari Campanar Ernest Lluch. La primera fase del proyecto, como esta semana ha dado a conocer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, contempla la puesta en marcha de un centro de salud y otro de especialidades. Según las previsiones de la conselleria, en verano arrancarán las obras en el pabellón recayente a la calle Joaquín Ballester, espacio que a finales de año o principios de 2019 se convertirá en servicio de Urgencias 24 horas. Numerosas manifestaciones de vecinos reclamando servicios sanitarios en la zona han precedido a las actuaciones que ahora se van a llevar a cabo.

Además, se prevé que a final de 2019 o principios de 2020 se ponga en marcha el nuevo centro de salud, que contará con más de una veintena de consultas (entre medicina, enfermería y pediatría), sala de cirugía menor y unidades de rehabilitación. También se ha proyectado odontología preventiva, salud mental y diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como un centro de salud sexual reproductiva. Con acceso independiente, también tendrá un punto de asistencia sanitaria para atender las urgencias.

La consellera presentó el jueves el proyecto y destacó que ya hay nueve licitaciones en marcha para el nuevo proyecto Ernest Lluch, que contará con una inversión total de 146 millones, y que cubrirá las necesidades no solo de los vecinos de este departamento de salud, sino también de su área "resolviendo así un problema" que dejó el PP. El diseño del nuevo centro ha sido elaborado por la UTE de arquitectos Aicequip, FJ Jiménez y Algescon. Por su parte, al concurso de ideas para elegir el proyecto de la segunda fase se han presentado 14 firmas.

LA NUEVA FE «Partió con menos camas y se les asignó más población»

Nuevo hospital La Fe. / Irene Marsilla

El Hospital La Fe en los últimos días se ha visto obligado a responder al incremento de demanda asistencial. La propia dirección del centro confirmó el miércoles que habían aumentado los ingresos. Un día después se conoció que 30 pacientes esperaban en Urgencias a que se liberaran habitaciones. ¿Qué sucede en el centro sanitario más reciente y de mayor dimensión de la ciudad? La respuesta la ofrece el sindicato UGT cuando afirma que este centro «partió con menos camas que tenía la antigua Fe y se le asignó más población». La conjunción de ambos factores genera saturación y solucionar este problema pasa «por revisar el mapa sanitario» para equilibrar la distribución de pacientes.

PRIMARIA «Se necesitan más puntos de atención continuada»

En Valencia hay cuatro Puntos de Atención Sanitaria (PAS), servicios de asistencia primaria que están activos las 24 horas. ¿Son suficientes? El presidente del área de sanidad del sindicato CSIF, Rafael Cantó, entiende que no. A su juicio deberían ser más, «al menos en las zonas de reciente desarrollo». De esta manera se evitaría afluencia a Urgencias de los hospitales». Pero esta medida conduciría a tener que «redefinir estos centros y estudiar su ubicación». En definitiva: «Planificación», aclara Cantó. También CC.OO se pronuncia sobre atención primaria. Rosa Atiénzar, secretaria general de sanidad de la formación, advierte de la necesidad de definir «qué tipo de infraestructura», medios técnicos y humanos, se necesita para la atención continuada a fin de que estos centros tengan capacidad para dar respuesta a atenciones más complejas sin tener que remitir al hospital.